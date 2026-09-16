Αθλητικά

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες ο Μάριους Μουαντιλμαντζί

Ο επιθετικός έχει ήδη ανακοινωθεί από τους ερυθρόλευκους και πλέον ήρθε στη χώρα μας για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις
Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί
Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί στο αεροδρόμιο/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Μάριους Μουαντιλμαντζι είναι παίκτης του Ολυμπιακού εδώ και λίγες ώρες και το βράδυ της Τετάρτης (16/09/26) ήρθε στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις.

Ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί κινήθηκε στην αγορά για την απόκτηση επιθετικού και ανακοίνωσε τον Μάριους Μουαντιλμαντζί από την Σαμσουνσπόρ, δίνοντας και ένα ποσό κοντά στα 8.000.000 ευρώ στη Σαμσουνσπόρ για να τον αποκτήσει.

Ο Μάριους υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Ολυμπιακό με τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 1.300.000 ευρώ συν τα μπόνους επίτευξης στόχων με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί κατά την άφιξή του στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο στράικερ από το Τσαντ θα πλαισιώσει τους Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ στη γραμμή κρούσης του Ιμανόλ. Προέρχεται από γεμάτη σεζόν με την τουρκική ομάδα με 23 γκολ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

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Αθλητικά
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