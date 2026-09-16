Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες ο Μάριους Μουαντιλμαντζί

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζι είναι παίκτης του Ολυμπιακού εδώ και λίγες ώρες και το βράδυ της Τετάρτης (16/09/26) ήρθε στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις.

Ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί κινήθηκε στην αγορά για την απόκτηση επιθετικού και ανακοίνωσε τον Μάριους Μουαντιλμαντζί από την Σαμσουνσπόρ, δίνοντας και ένα ποσό κοντά στα 8.000.000 ευρώ στη Σαμσουνσπόρ για να τον αποκτήσει.

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Ο Μάριους υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Ολυμπιακό με τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 1.300.000 ευρώ συν τα μπόνους επίτευξης στόχων με την ερυθρόλευκη φανέλα.