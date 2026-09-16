Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια live στην πρεμιέρα του Europa League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια για την 1η αγωνιστική του Europa League και θέλει την πρώτη του νίκη στη League Phase, αλλά και υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.
Οι Πειραιώτες βρήκαν το αδύνατο σημείο στην άμυνα της Γιαγκελόνια και χτύπησε από εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Η πίεση του Ολυμπιακού έχει προκαλέσει πολλά εύκολα λάθη των Πολωνών και αυτό είναι ακόμα κάτι που πρέπει να κυνηγήσει η ομάδα του Ιμανόλ. Οι ερυθρόλευκοι είναι και αυτοί εύκολοι στο λάθος και έτσι δέχτηκαν και το γκολ
Τελικά ήρθε το γκολ για τον Ολυμπιακό από κόρνερ, η κεφαλιά του Ρέτσου απομακρύνθηκε από τον Αμπράμοβιτς, όμως ο Ορμίγκα ήταν εκεί για να σκοράρει σε κενή εστία
Ο Γκονζάλες έκανε τρομερό σουτ, όμως ο Αμπράμοβιτς πετάχτηκε και απομάκρυνε τον κίνδυνο για τους Πολωνούς
Μπλόκαρε εύκολα ο Ορτέγκα
Ίσως να υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης, μόνο με γραμμές θα φαινόταν η παράβαση
Μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό ο Ιμανόλ και να χτυπήσει την αδυναμία της πολωνικής άμυνας
Ο Ζότα Σίλβα απείλησε και πάλι με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από κόρνερ, απέκρουσε αποτελεσματικά ο Αμπράμοβιτς
Σοβαρό λάθος του Ορτέγκα που έδωσε την μπάλα στη Γιαγκελόνια, η οποία ανέβασε παίκτες και με αριστερό πλασέ του Σμιτ έκανε το 1-0 στο Φάληρο
Ο Πρέλετς νίκησε τον Ρέτσο και μπήκε στην περιοχή από δεξιά, πλάσαρε δυνατά, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Στη συνέχεια ο Ορτέγκα έκανε μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Κονσεϊσάο
Οι Πειραιώτες αναπτύχθηκαν υπέροχα, ο Γκονζάλες έσπασε την μπάλα στον ελεύθερο Σάλιακα, όμως το τελείωμα του Έλληνα μπακ ήταν απογοητευτικό
Ο Ζότα Σίλβα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι μετά από κόρνερ του Τσικίνιο. Η μπάλα πήρε ψιλοκρεμαστή τροχιά και πέρασε άουτ
Η ένταση και το πάθος ξεχειλίζει στον αγωνιστικό χώρο στα πρώτα λεπτά
Η πάσα του Φρόιλερ απομακρύνθηκε και μαζί και ο κίνδυνος στην πολωνική άμυνα
Στα στόπερ αγωνίζεται ο παίκτης που έχει περάσει από τον Παναιτωλικό
Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι Κουράκλης, Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Φίλης
Αμπράμοβιτς, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόλα, Βόιτουτσεκ, Ρόμαντσουκ, Κλίνγκε, Κονσεϊσάο, Σμιτ, Ιμάζ, Πρέλετς
Ορτέγκα, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα, Σάλιακας, Έσε, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Ζότα, Ζέλσον, Γκονσάλες.
Οι μισοί ντυμένοι στα λευκά και οι άλλοι στα κόκκινα για να δημιουργήσουν μία όμορφη εικόνα