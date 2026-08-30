Αθλητικά

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ live για τη 2η αγωνιστική της Super League

Πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση για το «δικέφαλο» και πρώτο εντός έδρας ματς για τους Περιστεριώτες
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ live για τη 2η αγωνιστική της Super League
2η αγωνιστική στη Super League – Γήπεδο Περιστερίου
Διαιτητής: Τζήλος - VAR: Ματσούκας, Αντωνίου
1 - 1
2ο ημίχρονο
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Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του στο Conference League, ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του Ατρομήτου, θέλοντας να βγάλει αντίδραση, μέσω της Super League. Το πρώτο τους «τρίποντο» στο πρωτάθλημα ψάχνουν οι Περιστεριώτες.

21:26 | 30.08.2026
53'

Αλι και Πέλκας συνεργάστηκαν, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε κακό πλασέ

21:22 | 30.08.2026
51'
Κίτρινη κάρτα στον Τέιλορ
21:21 | 30.08.2026
47'

Σκληρό φάουλ του Κένι στον Τσιλούλη - Δεν βγήκε κάρτα

21:19 | 30.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:18 | 30.08.2026
Αλλαγές για ΠΑΟΚ και Ατρόμητο

ο Μιχαηλίδης στη θέση του Χατζηδιάκου για τον ΠΑΟΚ - ο Τσαντίλας στη θέση του Τσακμάκη για τον Ατρόμητο

21:18 | 30.08.2026

Επιστρεφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:04 | 30.08.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Περιστέρι
21:01 | 30.08.2026

ο Άλι είναι μόνιμος κίνδυνος για την άμυνα του Ατρομήτου

21:00 | 30.08.2026

Ο Πέλκας έτρεξε στον πάγκο του ΠΑΟΚ και -μαζί με άλλους παίκτες της ομάδας- σήκωσε φανελα που έγραφε "περαστικά Κωνσταντέλια"

20:54 | 30.08.2026
43'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-1 με τον Πέλκα

Ατομική ενέργεια από τον Άλι και άψογη σέντρα από τα αριστερά, ο Πέλκας με κεφαλιά ψαράκι νίκησε τον Χουτεσιώτη και έφερε το ματς σε ισορροπία

20:52 | 30.08.2026
38'
Κίτρινη κάρτα στον Τσακμάκη
20:49 | 30.08.2026
36'

μακρινό σουτ του Τσακμάκη, η μπάλα έφυγε άουτ

20:45 | 30.08.2026
32'

καλή κυκλοφορία μπάλας από τον ΠΑΟΚ

20:41 | 30.08.2026
27'

Άκυρο το γκολ του ΠΑΟΚ - Ο Πέλκας σε θέση οφσάιντ. η μπάλα βρήκε πάνω του, μετά το σουτ του Εντιαγέ

20:38 | 30.08.2026
23'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Άλι έδωσε στον Μπάμπα που έπαινε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, έπιασε ένα "ξερό" σουτ και έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων. η μπάλα στη συνέχεια πήγε στα χέρια του Έλληνα πορτιέρε

20:34 | 30.08.2026
19'
ΓΚΟΛ για τον Ατρόμητο, 1-0 με τον Νούνιες

Ο Καραμάνης έκανε φοβερή προσπάθεια ξεπερνώντας σαν σταματημένο τον Χατζηδιάκο, πάσαρε στον Νούνιες και αυτός νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0

20:34 | 30.08.2026
18'

κακό πλασέ του Πέλκα μέσα από τη μεγάλη περιοχή, με το δεξί πόδι

20:31 | 30.08.2026
17'
Σημαντική στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Τάχα

ο Σουηδός έκανε ατομική προσπάθεια από αριστερά, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, δεν έπεσε από το παρατεταμένο στενό μαρκάρισμα, έπιασε το σουτ με το δεξί και έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο

20:26 | 30.08.2026
13'

ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε εύκολα την κεφαλιά του Εντιαγέ

20:23 | 30.08.2026
7'
Πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Πέλκας και άλι συνδιάστηκαν, ο δεύτερος έβγαλε την μπαλιά για τον Εντιαγέ, που δεν έκανε καλό κοντρόλ, έχασε από την κατοχή του την πάά και έδωσε την ευκαιρία στον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει στη μικρή του περιοχή

20:22 | 30.08.2026
6'
Λίγο έλειψε ο Κένι να κάνει μεγάλο λάθος

Από σέντρα του Ατρομήτου από τα δεξιά, ο Κένι γύρισε άτσαλα στον τερματοφύλακα της ομάδας του

20:17 | 30.08.2026
5'

ο Ατρόμητος "πατάει" λίγο καλύτερα από τομ ΠΑΟΚ. Ασκεί καλή πίεση στο χώρο του κέντρου

20:13 | 30.08.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:08 | 30.08.2026

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:08 | 30.08.2026

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Βοηθοί: Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας), Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)

4ος: Φώτιος Νταούλας (Δυτικής Αττικής)

VAR: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

AVAR: Ελένη Αντωνίου (Αχαΐας)

20:08 | 30.08.2026

ΠΑΟΚ (Α. Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μπάμπα, Ζαφείρης, Τέιλορ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Άλι, Εντιαγέ

Ατρόμητος (Ν. Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Νούνιες, Τσούμπερ, Τσιλούλης

20:07 | 30.08.2026

Ο Ντούσαν Κέρκεζ επιλέγει τον Τσιλούλη στην κορυφή της επίθεσης, τοποθετώντας τον Τσούμπερ από πίσω του

20:04 | 30.08.2026

Ο Αλέσιο Λίσι δίνει φανέλα βασικού στον Τάχα Άλι, με τον Σουηδό να επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στον ώμο. Ο Τέιλορ βρίσκεται και πάλι στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΛ, δίπλα στον Ζαφείρη

20:03 | 30.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική στη Super League, με το Στάδιο του Περιστερίου να φιλοξενεί οπαδούς και των δυο ομάδων, μιας και στο πέταλο των φιλοξενούμενων θα βρεθούν φίλοι του “δικεφάλου του Βορρά”

20:03 | 30.08.2026
καλησπέρα από το Newsit.gr
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