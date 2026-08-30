Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1 Τελικό: Σοκ στις καθυστερήσεις για την Ένωση

Η ΑΕΚ ήταν κακή στο πρώτο μισάωρο του αγώνα και κινδύνευσε να δεχθεί γκολ από την Κηφισιά σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, αλλά στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της και είχε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του αγώνα, με τα σουτ των Γιόβιτς και Μαρίν να αποκρούονται όμως από τον Ραμίρεζ. Το 0-0 παρέμεινε έτσι στο πρώτο 45λεπτο της αναμέτρησης