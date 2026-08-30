Αθλητικά

Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1 Τελικό: Σοκ στις καθυστερήσεις για την Ένωση

Ένα γκολ του Μπένι στο 97' χάρισε την ισοπαλία στην Κηφισιά
Οι παίκτες της Κηφισιάς
Super League
2η αγωνιστική
1 - 1
Τελικό σκορ
Οι παίκτες της Κηφισιάς πανηγυρίζουν κόντρα στην ΑΕΚ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ δέχθηκε γκολ σε μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα με την Κηφισιά και έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 στη Λεωφόρο, χάνοντας τους πρώτους της βαθμούς στη φετινή Super League.

23:02 | 30.08.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:00 | 30.08.2026

Η ΑΕΚ έπαιξε με τη... φωτιά και "κάηκε" στο φινάλε του αγώνα, αφού ο Μπένι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε την ισοπαλία στην Κηφισιά. Ο Βάργκα είχε ανοίξει το σκρο για την Ένωση, που πραγματοποίησε όμως κακή εμφάνιση στη Λεωφόρο

23:00 | 30.08.2026
Τέλος στο ματς!
23:00 | 30.08.2026
90+9'

Κεφαλιά του Ζίνι η μπάλα στα χέρια του Ραμίρεζ

22:58 | 30.08.2026
90+7'

Μακρινό σουτ του Μπένι, ο Στρακόσα δεν έφθασε την μπάλα και η Κηφισιά ισοφάρισε σε 1-1

22:55 | 30.08.2026
Γκολ για την Κηφισιά!
22:53 | 30.08.2026
90+2'

Δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή για τον Άιμα της Κηφισιάς, μετά από ένα φάουλ στον Ζίνι

22:53 | 30.08.2026

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:46 | 30.08.2026
87'

Από ωραία ενέργεια του Ρότα και γύρισμα προς τον Ζίνι, η μπάλα κόπηκε την τελευταία στιγμή

22:45 | 30.08.2026
Και το δοκάρι της Κηφισιάς!
22:44 | 30.08.2026
Το γκολ του Βάργκα για την ΑΕΚ!
22:36 | 30.08.2026

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με την Κηφισιά να ψάχνει την ισοφάριση και την ΑΕΚ ένα δεύτερο γκολ για να "τελειώσει" το ματς

22:36 | 30.08.2026

Νωρίτερα μία ευκαιρία για την Κηφισιά

 

22:28 | 30.08.2026
74'
Δοκάρι για την Κηφισιά!

Δυνατό σουτ του Θεοδωρίδη, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, αλλά η μπάλα έπεσε εκτός εστίας

22:25 | 30.08.2026
67'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πόμπο, μπλόκαρε ο Στρακόσα

22:24 | 30.08.2026
63'

Υπέροχη κάθετη πάσα του Μαρίν στον Βάργκα, ο οποίος πλάσαρε αμαρκάριστος από κοντά, για το 1-0 της ΑΕΚ στο ματς

22:23 | 30.08.2026
Γκολ για την ΑΕΚ!
22:13 | 30.08.2026
59'
Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά!

Ο Πόμπο μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ με ωραία ενέργεια και πλάσαρε από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

22:12 | 30.08.2026
50'

Άστοχο σουτ του Πόμπο από μακριά

22:07 | 30.08.2026

Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες

22:01 | 30.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:51 | 30.08.2026
Η ευκαιρία του Γιόβιτς για την ΑΕΚ!
21:49 | 30.08.2026

Η ΑΕΚ ήταν κακή στο πρώτο μισάωρο του αγώνα και κινδύνευσε να δεχθεί γκολ από την Κηφισιά σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, αλλά στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της και είχε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του αγώνα, με τα σουτ των Γιόβιτς και Μαρίν να αποκρούονται όμως από τον Ραμίρεζ. Το 0-0 παρέμεινε έτσι στο πρώτο 45λεπτο της αναμέτρησης

21:49 | 30.08.2026
Ημίχρονο στη Λεωφόρο!
21:48 | 30.08.2026
45+1'
Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Μαρίν υποδέχθηκε ωραία την μπάλα λίγο μέσα από την περιοχή και έκανε καλό σουτ, αλλά ο Ραμίρεζ έπεσε και απέκρουσε στη γωνία του

21:43 | 30.08.2026

Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

21:43 | 30.08.2026
42'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Τρομερό γύρισμα του Γιόβιτς μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του απέκρουσε έστω και δύσκολα ο Ραμίρεζ

21:37 | 30.08.2026

Η μοναδική επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα της Κηφισιάς μέχρι στιγμής

 

 

21:34 | 30.08.2026
35'

Η ΑΕΚ έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο, αλλά δεν καταφέρνει μέχρι στιγμής να βγάλει ευκαιρίες για γκολ

21:26 | 30.08.2026
28'
Αλλαγή από το ημίχρονο για την ΑΕΚ!

Ο Νίκολιτς έβγαλε από το ματς τον Κοϊτά που κινδύνευσε νωρίτερα με δεύτερη κίτρινη κάρτα και πέρασε τον Ζούμπκοφ στη θέση του

21:25 | 30.08.2026

Νωρίτερα η καλή ευκαιρία της Κηφισιάς

 

21:20 | 30.08.2026
25'

Κακός ρυθμός στα τελευταία λεπτά με πολλά φάουλ και καθυστερήσεις του αγώνα

21:19 | 30.08.2026
19'

Κίτρινη κάρτα και στον Γιάνγκε της Κηφισιάς για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Βιτάλις

21:17 | 30.08.2026
17'

Κίτρινη κάρτα στον Κοϊτά για ένα πάτημα αντιπάλου

21:12 | 30.08.2026
21:10 | 30.08.2026
11'
Ευκαιρία για την Κηφισιά!

Ο Σαγκάλ πήρε την κεφαλιά από τον Μουκουντί αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια

21:07 | 30.08.2026
10'

Η Κηφισιά έχει ξεκινήσει πιο δυναμικά το ματς και προσπαθεί να "απειλήσει" την ΑΕΚ

21:04 | 30.08.2026
5'

Καλό σουτ του Γιάγκνε, αλλά χωρίς πολύ δύναμη, έπεσε και μπλόκαρε ο Στρακόσα για την ΑΕΚ

21:02 | 30.08.2026
2'

Ο Γιάνγκε πήρε την κεφαλιά αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, αλλά αστόχησε

20:57 | 30.08.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:56 | 30.08.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βασίλης Φωτιάς του συνδέσμου Πέλλας

20:54 | 30.08.2026

Ο αγώνας γίνεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που θα είναι η έδρα της Κηφισιά στο φετινό πρωτάθλημα

20:52 | 30.08.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Ζίνι
Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δοιρανλής, Πέτκοφ, Μπένι, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Εμπό, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Χριστόπουλος

20:51 | 30.08.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ


Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς

20:50 | 30.08.2026
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς


Ραμίρες, Αμπάντα, Ρόσον, Ούγκο Σόουζα, Ζολίμπουα, Ρουκουνάκη, Γιαγκνέ, Πόμπο, Αντονίσε, Ζέρσον και Σαγκάλ

20:50 | 30.08.2026
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Κηφισιά – ΑΕΚ: Δοκιμασία στη Λεωφόρο για την πρωταθλήτρια
Μετά το Champions League, η Ένωση επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα
20:49 | 30.08.2026

Η Κηφισιά από την άλλη πλευρά, κάνει πρεμιέρα στη Super League, αφού είχε αναβληθεί ο πρώτος αγώνας της με τον Παναθηναϊκό

20:45 | 30.08.2026

Η ΑΕΚ σάρωσε με 4-0 τον Ηρακλή στην πρεμιέρα, ενώ προέρχεται και από τη θριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Champions League

20:44 | 30.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Κηφισιά - ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League

20:43 | 30.08.2026
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