Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1 Τελικό: Σοκ στις καθυστερήσεις για την Ένωση

Η ΑΕΚ δέχθηκε γκολ σε μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα με την Κηφισιά και έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 στη Λεωφόρο, χάνοντας τους πρώτους της βαθμούς στη φετινή Super League.
Η ΑΕΚ έπαιξε με τη... φωτιά και "κάηκε" στο φινάλε του αγώνα, αφού ο Μπένι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε την ισοπαλία στην Κηφισιά. Ο Βάργκα είχε ανοίξει το σκρο για την Ένωση, που πραγματοποίησε όμως κακή εμφάνιση στη Λεωφόρο
Κεφαλιά του Ζίνι η μπάλα στα χέρια του Ραμίρεζ
Μακρινό σουτ του Μπένι, ο Στρακόσα δεν έφθασε την μπάλα και η Κηφισιά ισοφάρισε σε 1-1
Δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή για τον Άιμα της Κηφισιάς, μετά από ένα φάουλ στον Ζίνι
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Από ωραία ενέργεια του Ρότα και γύρισμα προς τον Ζίνι, η μπάλα κόπηκε την τελευταία στιγμή
Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με την Κηφισιά να ψάχνει την ισοφάριση και την ΑΕΚ ένα δεύτερο γκολ για να "τελειώσει" το ματς
Νωρίτερα μία ευκαιρία για την Κηφισιά
Δυνατό σουτ του Θεοδωρίδη, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, αλλά η μπάλα έπεσε εκτός εστίας
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πόμπο, μπλόκαρε ο Στρακόσα
Υπέροχη κάθετη πάσα του Μαρίν στον Βάργκα, ο οποίος πλάσαρε αμαρκάριστος από κοντά, για το 1-0 της ΑΕΚ στο ματς
Ο Πόμπο μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ με ωραία ενέργεια και πλάσαρε από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Άστοχο σουτ του Πόμπο από μακριά
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες
Η ΑΕΚ ήταν κακή στο πρώτο μισάωρο του αγώνα και κινδύνευσε να δεχθεί γκολ από την Κηφισιά σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, αλλά στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της και είχε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του αγώνα, με τα σουτ των Γιόβιτς και Μαρίν να αποκρούονται όμως από τον Ραμίρεζ. Το 0-0 παρέμεινε έτσι στο πρώτο 45λεπτο της αναμέτρησης
Ο Μαρίν υποδέχθηκε ωραία την μπάλα λίγο μέσα από την περιοχή και έκανε καλό σουτ, αλλά ο Ραμίρεζ έπεσε και απέκρουσε στη γωνία του
Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Τρομερό γύρισμα του Γιόβιτς μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του απέκρουσε έστω και δύσκολα ο Ραμίρεζ
Η μοναδική επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα της Κηφισιάς μέχρι στιγμής
Η ΑΕΚ έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο, αλλά δεν καταφέρνει μέχρι στιγμής να βγάλει ευκαιρίες για γκολ
Ο Νίκολιτς έβγαλε από το ματς τον Κοϊτά που κινδύνευσε νωρίτερα με δεύτερη κίτρινη κάρτα και πέρασε τον Ζούμπκοφ στη θέση του
Νωρίτερα η καλή ευκαιρία της Κηφισιάς
Κακός ρυθμός στα τελευταία λεπτά με πολλά φάουλ και καθυστερήσεις του αγώνα
Κίτρινη κάρτα και στον Γιάνγκε της Κηφισιάς για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Βιτάλις
Κίτρινη κάρτα στον Κοϊτά για ένα πάτημα αντιπάλου
Ο Σαγκάλ πήρε την κεφαλιά από τον Μουκουντί αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια
Η Κηφισιά έχει ξεκινήσει πιο δυναμικά το ματς και προσπαθεί να "απειλήσει" την ΑΕΚ
Καλό σουτ του Γιάγκνε, αλλά χωρίς πολύ δύναμη, έπεσε και μπλόκαρε ο Στρακόσα για την ΑΕΚ
Ο Γιάνγκε πήρε την κεφαλιά αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, αλλά αστόχησε
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βασίλης Φωτιάς του συνδέσμου Πέλλας
Ο αγώνας γίνεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που θα είναι η έδρα της Κηφισιά στο φετινό πρωτάθλημα
ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Ζίνι
Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δοιρανλής, Πέτκοφ, Μπένι, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Εμπό, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Χριστόπουλος
Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς
Ραμίρες, Αμπάντα, Ρόσον, Ούγκο Σόουζα, Ζολίμπουα, Ρουκουνάκη, Γιαγκνέ, Πόμπο, Αντονίσε, Ζέρσον και Σαγκάλ
Η Κηφισιά από την άλλη πλευρά, κάνει πρεμιέρα στη Super League, αφού είχε αναβληθεί ο πρώτος αγώνας της με τον Παναθηναϊκό
Η ΑΕΚ σάρωσε με 4-0 τον Ηρακλή στην πρεμιέρα, ενώ προέρχεται και από τη θριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Champions League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Κηφισιά - ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League