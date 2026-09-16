Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: Δύσκολη αποστολή για τους Θεσσαλονικείς στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία με τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και έτσι, “καίγεται” πλέον για τη νίκη επί του Ατρομήτου, στο δεύτερο παιχνίδι του στη διοργάνωση.

Με καλή ψυχολογία από τη νίκη του στο ντέρμπι με τον Άρη στη Super League, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει νέο διπλό στο Περιστέρι, αφού είχε επικρατήσει με ανατροπή 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

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Οι Περιστεριώτες από την πλευρά τους, δεν έχουν αρχίσει καλά τη σεζόν στη Super League, αλλά στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, έκαναν πρεμιέρα με το… δεξί, παίρνοντας το διπλό με 10 στην έδρα του Πανσερραϊκού.

Το Superbet Κύπελλο Ελλάδας είναι μάλιστα μία διοργάνωση που τους ενδιαφέρει στην προσπάθεια για έξοδο στην Ευρώπη και έτσι αναμένεται να κατεβάσουν το καλύτερο δυνατό σχήμα τους για τη νίκη, την ώρα που ο ΠΑΟΚ είναι πιθανό να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές, ώστε να ξεκουραστούν οι παίκτες του, από το “φορτωμένο” πρόγραμμα στο ξεκίνημα της σεζόν.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Ατρόμητος: Ντιένγκ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Κότσης, Τσιγγάρας, Πνευμονίδης, Τσιλούλης, Τζοβάρας, Τσαντίλας.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Ελουστόντο, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Χατσίδης, Ούγκρεστις, Άλι, Μύθου.