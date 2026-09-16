Αθλητικά

Με Κηφισιά – Παναθηναϊκός, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών γεγονότων με τηλεοπτική κάλυψη σήμερα Τετάρτη
Οι παίκτες του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Οι παίκτες του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Οι αγώνες του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τα Κηφισιά – Παναθηναϊκός και Ατρόμητος – ΠΑΟΚ να ξεχωρίζουν, αλλά και η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League, με αντίπαλο τη Γιαγκελόνια, περιλαμβάνονται στο τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

15:00 ΣΚΑΪ Hybrid Νίκη Βόλου – Αστέρας ΑΚΤΟΡ Κύπελλο Ελλάδας Superbet 2026-27

16:45 ΣΚΑΪ Hybrid Άρης – Μαρκό Κύπελλο Ελλάδας Superbet 2026-27

17:45 ΣΚΑΪ Κηφισιά – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας Superbet 2026-27

18:00 Magenta Sport 1 UEFA Europa League 2026-27 Εκπομπή

19:45 Magenta Sport 5 Ομόνοια – Θέλτα UEFA Europa League 2026-27

19:45 Magenta Sport 6 Αραράτ – Σπάρτα Πράγας UEFA Europa League 2026-27

19:45 Magenta Sport 1 Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2026-27 Ποδόσφαιρο

20:00 Magenta Sport 4 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Σεβίλλη LaLiga EA Sports 2026-27

20:00 Magenta Sport 3 League Ατλέτικο Μαδρίτης – Οσασούνα LaLiga EA Sports 2026-27

20:00 OPEN TV Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας Superbet 2026-27

21:00 Magenta Sport 2 UEFA Europa League Show 2026-27 Ποδόσφαιρο

22:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Γουαδαλαχάρα, Φάση των 16

22:00 Magenta Sport 5 Λεβερκούζεν – Τσέλιε UEFA Europa League 2026-27

22:00 Magenta Sport 9 Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Europa League 2026-27

22:00 Magenta Sport 8 Στουρμ Γκρατς – Ρεν UEFA Europa League 2026-27

22:00 Magenta Sport 7 Σάντερλαντ – Άλκμααρ UEFA Europa League 2026-27

22:00 Magenta Sport 6 Άντερλεχτ – Λιόν UEFA Europa League 2026-27

22:00 ANT1 Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια UEFA Europa League 2026-27

22:00 Magenta Sport 2 Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια UEFA Europa League 2026-27

22:00 Magenta Sport 3 Μίλαν – Μπενφίκα UEFA Europa League 2026-27

22:00 Magenta Sport 1 Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2026-27 Ποδόσφαιρο

22:30 Magenta Sport 4 League Λεβάντε – Μπιλμπάο LaLiga EA Sports 2026-27

22:30 Magenta Sport 3 League Μπαρτσελόνα – Ρασίνγκ Σανταντέρ LaLiga EA Sports 2026-27

23:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Γουαδαλαχάρα, Φάση των 16

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Αθλητικά
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