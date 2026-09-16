Με Κηφισιά – Παναθηναϊκός, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

08:45 16.09.26

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θέλει να φτάσει στην πρώτη του νίκη με την ερυθρόλευκη φανέλα και να βάλει τους Πειραιώτες -με το καλημέρα- σε πορεία πρόκρισης στο Europa League