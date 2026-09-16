Με Κηφισιά – Παναθηναϊκός, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αγώνες του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τα Κηφισιά – Παναθηναϊκός και Ατρόμητος – ΠΑΟΚ να ξεχωρίζουν, αλλά και η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League, με αντίπαλο τη Γιαγκελόνια, περιλαμβάνονται στο τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
15:00 ΣΚΑΪ Hybrid Νίκη Βόλου – Αστέρας ΑΚΤΟΡ Κύπελλο Ελλάδας Superbet 2026-27
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16:45 ΣΚΑΪ Hybrid Άρης – Μαρκό Κύπελλο Ελλάδας Superbet 2026-27
17:45 ΣΚΑΪ Κηφισιά – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας Superbet 2026-27
18:00 Magenta Sport 1 UEFA Europa League 2026-27 Εκπομπή
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19:45 Magenta Sport 5 Ομόνοια – Θέλτα UEFA Europa League 2026-27
19:45 Magenta Sport 6 Αραράτ – Σπάρτα Πράγας UEFA Europa League 2026-27
19:45 Magenta Sport 1 Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2026-27 Ποδόσφαιρο
20:00 Magenta Sport 4 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Σεβίλλη LaLiga EA Sports 2026-27
20:00 Magenta Sport 3 League Ατλέτικο Μαδρίτης – Οσασούνα LaLiga EA Sports 2026-27
20:00 OPEN TV Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας Superbet 2026-27
21:00 Magenta Sport 2 UEFA Europa League Show 2026-27 Ποδόσφαιρο
22:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Γουαδαλαχάρα, Φάση των 16
22:00 Magenta Sport 5 Λεβερκούζεν – Τσέλιε UEFA Europa League 2026-27
22:00 Magenta Sport 9 Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Europa League 2026-27
22:00 Magenta Sport 8 Στουρμ Γκρατς – Ρεν UEFA Europa League 2026-27
22:00 Magenta Sport 7 Σάντερλαντ – Άλκμααρ UEFA Europa League 2026-27
22:00 Magenta Sport 6 Άντερλεχτ – Λιόν UEFA Europa League 2026-27
22:00 ANT1 Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια UEFA Europa League 2026-27
22:00 Magenta Sport 2 Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια UEFA Europa League 2026-27
22:00 Magenta Sport 3 Μίλαν – Μπενφίκα UEFA Europa League 2026-27
22:00 Magenta Sport 1 Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2026-27 Ποδόσφαιρο
22:30 Magenta Sport 4 League Λεβάντε – Μπιλμπάο LaLiga EA Sports 2026-27
22:30 Magenta Sport 3 League Μπαρτσελόνα – Ρασίνγκ Σανταντέρ LaLiga EA Sports 2026-27
23:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Γουαδαλαχάρα, Φάση των 16