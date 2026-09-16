Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Ψάχνει νίκη «γιατρειά» στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League

Ευρωπαϊκή βραδιά στο «Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League (16/09, 22:00, Newsit.gr, Magenda Sport 2 και ANT1) και θέλει να μπει με το… δεξί στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο το «ταξίδι» του στο φετινό Europa League, μια διοργάνωση που αποτελεί ένα μεγάλο «όνειρο» για την ομάδα. Παράλληλα, θέλει το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Γιαγκελόνια, για να γιατρέψει τις… πληγές που έχει αποκτήσει την τελευταία περίοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απομάκρυνση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τους Πειραιώτες και η ήττα από τον ΟΦΗ στο «Καραϊσκάκης» (0-1) στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον ερυθρόλευκο πάγκο (ακολούθησε της ισοπαλίας στο Βόλο), έχει προκαλέσει μια αναστάτωση στην ομάδα. Έτσι, μια νίκη κόντρα στην ομάδα από την Πολωνία, θα φτιάξει το κλίμα στον Ολυμπιακό και παράλληλα θα τον βάλει και σε «τροχιά» πρόκρισης προς τα νοκ-άουτ του Europa League.

Απ’ την άλλη, η Γιαγκελόνια θέλει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και τη μεταβατική περίοδο που βρίσκεται ο Ολυμπιακός κι έτσι να κάνει την έκπληξη μέσα στο «Καραϊσκάκης». Η πολωνική ομάδα ξεπέρασε δύο γύρους στην προκριματική διαδικασία για να μπει στη League Phase του Europa League. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, όμως δεν είχε και αυτή καλό αποτέλεσμα, αφού έχασε εκτός έδρας με 2-0 από τη Βίσλα Κρακοβίας για την Ekstraklasa.

Οι δύο ομάδες δεν έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν σε επίσημο ματς. Έχουν δώσει όμως ένα φιλικό, το 2019, στο οποίο ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 5-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός αποστολής στον Ολυμπιακό έμεινε ο τραυματίας Γκουστάβο Σα και ο τιμωρημένος Φορτούνης. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αντικατέστησε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην ευρωπαϊκή λίστα, βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του νέου προπονητή των Πειραιωτών και μάλιστα αυτή τη στιγμή ένα μικρό προβάδισμα για να ξεκινήσει βασικός αντί του Γκονζάλες.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Μάρτινς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονσάλες.

Να αναφέρουμε ότι αντιπροσωπία των φίλων των Πειραιωτών εμφανίστηκαν στο Ρέντη και μίλησαν στους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους και τον προπονητή τους, δείχνοντας τη στήριξή τους σε όλους, αλλά και την πίστη τους, ότι μπορούν να φθάσουν στην επίτευξη των στόχων τους.

Παράλληλα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός κάλεσε σε συσπείρωση τον κόσμο της ομάδας ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεων της ομάδας στο Europa League, τονίζοντας πως οι πίκρες και οι ανησυχίες πρέπει να παραμεριστούν.

Η UEFA όρισε τον διαιτητή Χαρμ Όσμερς για να διευθύνει το Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια. Ο Γερμανός ρέφερι έχει διευθύνει οκτώ αναμετρήσεις της Super League στο παρελθόν. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει σφυρίξει την εμφατική νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 4-1, στο Conference League του 2024. Οι συμπατριώτες του, Κρίστιαν Γκίτελμαν και Κρίστιαν Ντιτς θα είναι βοηθοί του, ο Φλόριαν Εξνερ θα έχει ρόλο τέταρτου διαιτητή, ενώ στο VAR, θα είναι οι Σέρεν Στορκς και Πασκάλ Μίλερ.

1η Αγωνιστική της League Phase του Europa League

16.09.2026

19:45 Αραράτ-Αρμενίας – Σπάρτα Πράγας

19:45 Ομόνοια – Θέλτα

22:00 Άντερλεχτ – Λιόν

22:00 Μίλαν – Μπενφίκα

22:00 Λεβερκούζεν – Τσέλιε

22:00 Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια

22:00Σάντερλαντ – Αλκμάαρ

22:00 Στούρμ Γκρατς – Ρεν

22:00 Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

17.09.2026

19:45 Λέφσκι Σόφιας – Σάλτσμπουργκ

19:45 ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ

22:00 Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν

22:00 Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν

22:00 Λίλεστρεμ – Τορεένσε

22:00 Μπεσίκτας – Μαρσέιγ

22:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ

22:00 Σέλτικ – Φερεντσβάρος