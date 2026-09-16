Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Επιστροφή στη Λεωφόρο για το τριφύλλι κόντρα στην επικίνδυνη ομάδα του Λέτο

Η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (16/09/26, 17:45, Newsit.gr, ΣΚΑΙ) στη Λεωφόρο, με τους πράσινους να επιστρέφουν ως φιλοξενούμενοι στη φυσική τους έδρα για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός θέλει στη Λεωφόρο να κάνει το 2/2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας και για να το καταφέρει θα κληθεί να νικήσει για δεύτερη φορά φέτος την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο.

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Στη αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1, με τον Ταμπόρδα να δίνει τη λύση από την άσπρη βούλα στα τελευταία λεπτά του αγώνα και τον Ραστόντερ να σκοράρει στις καθυστερήσεις, ενάντια στην Κηφισιά των 10 παικτών, που ήταν η μόνη ομάδα που άγχωσε τους πράσινους στη Super League μέχρι στιγμής.

Ο Νίστρουπ αναμένεται να ξεκουράσει αρκετούς παίκτες στο ματς. Εκτός αποστολής έμειναν οι Γκαρσία, Λουζά, Φαν Ντρόγκελεν για λόγους ξεκούρασης, αλλά και ο Ταμπόρδα που ταλαιπωρείται από θλάση στον προσαγωγό.

Θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί η τελευταία μεταγραφή του Παναθηναϊκού, Σαλάχ-Εντίν, για να δώσει ανάσες στον Κυριακόπουλο, ενώ οι δύο νεαροί Έλληνες που πρέπει να αγωνιστούν είναι πιθανό να είναι οι Κοντούρης και Μπινιάρης, με τον Κάτρη επίσης να είναι κοντά στην ενδεκάδα.

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Στη Λεωφόρο αναμένεται να έχει αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού στην επιστροφή της ομάδας στη φυσική της έδρα. Να θυμίσουμε ότι, οι πράσινοι φέτος θα αγωνιστούν μόνο στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας νίκησε στην 1η αγωνιστική 1-0 τη Νίκη Βόλου. Η Κηφισιά έχει ένα βαθμό μετά την ισοπαλία με 2-2 με τη Μαρκό εκτός έδρας.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Τζήλος, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Βεργέτης με βοηθό τον Κατόπη.

Οι αποστολές των δύο ομάδων

Η αποστολή της Κηφισιάς: Αναγνωστόπουλος, Ρόμπερτς, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Μαγγανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγάλ, Κλιμαθιανός, Χριστόπουλος.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ–Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ–Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.