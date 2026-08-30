Η Ντόρτμουντ ψάχνει αντικαταστάτη του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό του

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη τελικά ρήξη χιαστών και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν για τη Ντόρτμουντ, η οποία είναι πλέον αναγκασμένη να βγει στην αγορά για να αποκτήσει ποδοσφαιριστή στη θέση του.

Η Ντόρτμουντ πόνταρε πολλά στον Γιάννη Κωνσταντέλια και είχε ήδη αρχίσει να νιώθει δικαιωμένη, αλλά μετά από μόλις δύο εντυπωσιακά ημίχρονα, ο Έλληνας επιθετικός τραυματίστηκε σοβαρά και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει φέτος την ομάδα του.

Η επιβεβαίωση του τραυματισμού του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, έφερε έτσι αμέσως και δημοσιεύματα στη Γερμανία για κινήσεις της Ντόρτμουντ για την απόκτηση εξτρέμ πριν τη λήξη της μετεγγραφικής περιόδου, αφού χρειάζεται παίκτη επιπέδου Κωνσταντέλια πια στην ενδεκάδα της.