Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Video με την πρώτη προπόνηση του Ιμράν Λούζα

Έτοιμος για το ντεμπούτο του ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού
Παναθηναϊκός: Video με την πρώτη προπόνηση του Ιμράν Λούζα
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Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και ο Ιμράν Λούζα τέθηκε για πρώτη φορά στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ, ενόψει της πρεμιέρας του “τριφυλλιού” στη Super League.

Ο Ιμράν Λούζα ανέβασε στροφές στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κορωπί και αναμένεται πια να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στη δεύτερη αγωνιστική της Super League (είχε αναβληθεί το ματς της πρώτης αγωνιστικής).

Οι “πράσινοι” δημοσίευσαν έτσι και ένα video από την προπόνηση του Μαροκινού μεσοεπιθετικού στο Κορωπί, όπου και φαίνεται η υψηλή τεχνική κατάρτιση του νέου μετεγγραφικού αποκτήματος του “τριφυλλιού”.

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Λούζα από τη Γουότφορντ

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