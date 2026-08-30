Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα 4-0: Νέο εντός έδρας «πάρτι» για τη La Liga

Με χαρακτηριστική άνεση, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το 3/3 στη φετινή La Liga, επικρατώντας της Μάλαγα μέσα στο “Μπερναμπέου” με 4-0, χάνοντας ευκαιρίες για να πετύχει ένα μεγαλύτερο σκορ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ένα δεύτερο σερί “πάρτι” μέσα στην έδρα της, έχοντας επικρατήσει πριν μια εβδομάδα με 4-1 της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase Champions League θα μείνει σίγουρα για ένα 24ωρο στην κορυφή της La Liga, μιας και η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Δευτέρα (31.08.2026, 22:30) τη Ράγιο Βαγεκάνο.

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Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο άνοιξε το σκορ στο 19′ με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, διπλασέασε τα τέρματά της με το αυτογκόλ του Ερέρο στο 26′ και έφτασε στο 3-0 του πρώτου ημιχρόνου με τον Εμπαπέ (30′)

Στο 86′ εξετάστηκε από το VAR μια φάση για πέναλτι υπέρ της Μάλαγα (μετά από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα πήγε στο κεφάλι του Ρούντογκερ και αμέσως μετά στο χέρι του Ντιομαντέ, που ήταν κολλητά του), ο διαιτητής την τσέκαρε μέσω onfield και δικαίωσε την πλευρά των γηπεδούχων.

Στο 90+1′ ο Βινίσιους έδωσε πάρε-βάλε ασίστ στον Γκιουλέρ, που σκόραρε ανενόχλητος από τη μικρή περιοχή της Μάλαγα.