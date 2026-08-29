Bundesliga: Η Έλβερσμπεργκ έκανε την έκπληξη της πρεμιέρας με τη νίκη 3-2 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν

Η απίθανη ιστορία της Έλβερσμπεργκ συνεχίζεται, με τη νεοφώτιστη της Bundesliga να ξεκινάει με εντυπωσιακή νίκη την πρώτη της σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του γερμανικού ποδοσφαίρου, αφού “λύγισε” με 3-2 την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Μετά από ένα τρομερό ξεκίνημα στο ματς, η Έλβερμπεργκ βρέθηκε να προηγείται με τρία γκολ διαφορά από το 46′ και παρά την αντίδραση της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο φινάλε της αναμέτρησης, διατήρησε την πρώτη ιστορική νίκη της στην Bundesliga, μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

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Η ομάδα που πριν πέντε χρόνια βρισκόταν στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Γερμανίας, πήρε έτσι τους πρώτους της βαθμούς στην Bundesliga, επικρατώντας μάλιστα επί μίας από τις πλέον παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας και αντίπαλο του ΟΦΗ στο Europa Leauge.

Από εκεί και πέρα, την ήττα με το ίδιο σκορ γνώρισε και η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, Χόφενχαϊμ, αφού “έπεσε” με 3-2 στην έδρα της Κολωνίας, ξεκινώντας με το… αριστερό τη σεζόν στο πρωτάθλημα Γερμανίας.

Τα αποτελέσματα στην Bundesliga

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 5-1

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Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν 3-2

Λειψία – Γκλάντμπαχ 3-0

Μάιντζ – Πάντερμπορν 0-0

Ουνιόν Βερολίου – Άιντραχτ 3-3

Κολωνία – Χόφενχαϊμ 3-2