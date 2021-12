Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί ίσως το πιο “καυτό” ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και μοιάζει πια αναπόφευκτο να αποχωρήσει από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο ατζέντης Μίνο Ραϊόλα τόνισε μάλιστα ότι αυτό θα συμβεί είτε στο τέλος της φετινής σεζόν, είτε το καλοκαίρι του 2023, υποστηρίζοντας ότι οι πιθανοί προορισμοί του είναι μόνο τέσσερις και συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου, η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Σίτι.

Πιο αναλυτικά, ο Ραϊόλα δήλωσε: «Ο Ερλινγκ Χάαλαντ θα κάνει το επόμενο βήμα. Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν, Μπαρτσελόνα και Σίτι, αυτοί είναι οι μεγάλοι σύλλογοι στους οποίους μπορεί να ενταχθεί. Πότε; Ίσως αυτό το καλοκαίρι, ίσως το επόμενο. Αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι αυτό το καλοκαίρι. Ο Χάαλαντ θέλει να μεγαλώσει, νέες προκλήσεις. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φύγει από την Dortmund αυτό το καλοκαίρι, θα δούμε. Δεν μπορώ να μιλήσω για λεπτομέρειες συμβολαίου».

