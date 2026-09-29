Λε Μαν – Άρης: Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κάνει πρεμιέρα στο Eurocup

Έτοιμος για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι στη φετινή χρονιά είναι ο Άρης. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκινάει με μεγάλα όνειρα το ευρωπαϊκό ταξίδι της, αντιμετωπίζοντας τη Λε Μαν (21:00, Novasports 4) στη Γαλλία στην πρεμιέρα του Eurocup.

Ο Άρης βρίσκεται στον πρώτο όμιλο του Eurocup και θα συγκρουστεί με τις Λε Μαν (Γαλλία), Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), Σαν Πάμπλο Μπούργκος (Ισπανία), Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), Ντερτόνα Τορτόνα (Ιταλία), Ροστόκ Σίγουλβς (Γερμανία) και Ρίγα Ζέλι (Λετονία).

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.Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για την πρεμιέρα με τη Λε Μαν βρίσκονται 14 παίκτες και οι δυο εξ αυτών δεν θα συμπεριληφθούν στη 12άδα. Δεδομένες είναι οι απουσίες των Στέλιου Πουλιανίτη και Γιώργου Τανούλη, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Υπενθυμίζεται ότι οι κιτρινόμαυροι ταξίδεψαν με πτήση τσάρτερ, στην οποία βρέθηκαν και φίλοι τους που θα ακολούθησαν την ομάδα στη γαλλική πόλη.

Όσον αφορά στο σύστημα διεξαγωγής του Eurocup, για τη σεζόν 2026-27, οι πρώτες τέσσερις ομάδες από κάθε όμιλο (4 όμιλοι) προκρίνονται στους «16». Στα ζευγάρια για τη φάση των «16», τους προημιτελικούς, τους ημιτελικούς και τους τελικούς, η πρόκριση κρίνεται πάντα σε σειρές “best-of-three” (σ.σ. στις δύο νίκες).

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στον 1ο και 4ο όμιλο του Eurocup, στους οποίους βρίσκονται ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα, έχει ως εξής:

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1ος όμιλος

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου

Λε Μαν (Γαλλία)-Άρης 21:00

Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)-Ροστόκ Σίγουλβς (Γερμανία)

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου

Ρίγα Ζέλι (Λετονία)-Ντερτόνα Τορτόνα (Ιταλία)

Σαν Πάμπλο Μπούργος (Ισπανία)-Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)

4ος όμιλος

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 19:30

ΠΑΟΚ-Μανρέσα (Ισπανία)

Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία)-Ρόμα Basketball (Iταλία)

Λιετκαμπέλις (Λιθουανία)-Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία/Ερζ.)

Ουλμ (Γερμανία)-Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (Βουλγαρία)