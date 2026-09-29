Euroleague: Τζάμπολ στη 2η αγωνιστική με σπουδαίες αναμετρήσεις

Η Euroleague επιστρέφει με την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν. Το τετραήμερο 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν η 2η και η 3η αγωνιστική της διοργάνωσης και όπως είναι φυσικό δεν λείπουν οι μεγάλες μάχες.

Από το πρόγραμμα της Τρίτης (29/9/2026) ξεχωρίζουν οι μάχες Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός, Εφές – Ρεάλ και Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ την Τετάρτη (30/9/2026) ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Μπεσίκτας.

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Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague

Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα (19:00, Novasports Start)

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (20:00, Novasports Prime)

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 5)

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν (20:45, Novasports 6)

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Novasports 2)

Βαλένθια – Μπασκόνια (21:30, Novasports 3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports Extra 4)

Παρί – Παρτίζαν (21:45, Novasports 5)

Τετάρτη 30/9/2026

Μακάμπι – Μπεσίκτας (21:05, Novasports Start)

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (21:15, Novasports Prime)

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Η βαθμολογία της Euroleague

Παναθηναϊκός 1-0

Ολυμπιακός 1-0

Βιλερμπάν 1-0

Φενέρμπαχτσε 1-0

Μπαρτσελόνα 1-0

Ζάλγκιρις Κάουνας 1-0

Βαλένθια 1-0

Μπάγερν Μονάχου 1-0

Ντουμπάι 1-0

Παρτιζάν 1-0

Αρμάνι Μιλάνο 0-1

Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Μπεσίκτας 0-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1

Ερυθρός Αστέρας 0-1

Αναντολού Εφές 0-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1

Βίρτους Μπολόνια 0-1

Μπασκόνια 0-1

Παρί 0-1

3η αγωνιστική (1-2/10/2026)

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ολυμπιακός

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)