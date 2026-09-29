Euroleague: Τζάμπολ στη 2η αγωνιστική με σπουδαίες αναμετρήσεις

Η Euroleague επιστρέφει με την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν. Το τετραήμερο 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν η 2η και η 3η αγωνιστική της διοργάνωσης και όπως είναι φυσικό δεν λείπουν οι μεγάλες μάχες.
Από το πρόγραμμα της Τρίτης (29/9/2026) ξεχωρίζουν οι μάχες Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός, Εφές – Ρεάλ και Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ την Τετάρτη (30/9/2026) ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Μπεσίκτας.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague
Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα (19:00, Novasports Start)
Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (20:00, Novasports Prime)
Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 5)
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν (20:45, Novasports 6)
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Novasports 2)
Βαλένθια – Μπασκόνια (21:30, Novasports 3)
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports Extra 4)
Παρί – Παρτίζαν (21:45, Novasports 5)
Τετάρτη 30/9/2026
Μακάμπι – Μπεσίκτας (21:05, Novasports Start)
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (21:15, Novasports Prime)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η βαθμολογία της Euroleague
Παναθηναϊκός 1-0
Ολυμπιακός 1-0
Βιλερμπάν 1-0
Φενέρμπαχτσε 1-0
Μπαρτσελόνα 1-0
Ζάλγκιρις Κάουνας 1-0
Βαλένθια 1-0
Μπάγερν Μονάχου 1-0
Ντουμπάι 1-0
Παρτιζάν 1-0
Αρμάνι Μιλάνο 0-1
Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
Μπεσίκτας 0-1
Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1
Ερυθρός Αστέρας 0-1
Αναντολού Εφές 0-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1
Βίρτους Μπολόνια 0-1
Μπασκόνια 0-1
Παρί 0-1
3η αγωνιστική (1-2/10/2026)
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ολυμπιακός
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου
Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)