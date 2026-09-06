Ατζούν για Τζολάκη: Τον είχα βάλει στο μάτι από τότε που απέκρουσε τρία πέναλτι της Φενέρμπαχτσε και μου είχε προκαλέσει πόνο

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση με τη Χαλ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εντός έδρας “λευκή” ισοπαλία της ομάδας του, κόντρα στην Άστον Βίλα, με τον ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας, Ατζούν Ιλιτζαλί, να… τρίβει τα χέρια του.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης κράτησε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ανέπαφη την εστία της Χαλ, παίρνοντας για τρίτη φορά το βραβείο “man of the match”. Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Ατζούν Ιλίτζαλι κλήθηκε να μιλήσει για την επιτυχημένη απόδοση της ομάδας του στην Premier League, τους μελλοντικούς της στόχους, αλλά και για την ικανοποίησή του με τον Έλληνα πορτιέρε.

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“Για να είμαι ειλικρινής, ο Τζολάκης είναι ένας ξεχωριστός παίκτης για μένα. Αν αναρωτιέστε από πού τον θυμάμαι, δυστυχώς είχε αποκρούσει τρία πέναλτι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο UEFA Conference League. Μου είχε προκαλέσει πόνο. Από εκείνη την ημέρα τον έβαλα στο μάτι και έκτοτε τον παρακολουθώ.

Έχουμε τον Ερμπίλ Μποζκούρτ, τον προπονητή τερματοφυλάκων μας. Τον εμπιστεύομαι και πιστεύω πολύ σε εκείνον. Μου έδωσε τρία ονόματα. Ο ένας βρισκόταν στην Ισπανία, ο δεύτερος ήταν ο Τζολάκης και ο τρίτος ήταν Γερμανός. Εγώ επέλεξα τον Τζολάκη και καλά έκανα”, τόνισε χαρακτηριστικά.