Superbet Κυπέλλου Ελλάδας: Ο Βεργέτης διαιτητής στο Ολυμπιακός – Βόλος

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα προσεχή παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Βεργέτης θα διευθύνει στο Φάληρο το Ολυμπιακός – Βόλος, ο Τσέτσιλας θα βρεθεί στην Κρήτη για το ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης, ενώ ο Τζήλος θα “σφυρίξει” στο Αστέρας Τρίπολης – Άρης.
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Οι ορισμοί στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
21:45 Ολυμπιακός – Βόλος
Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Ντάουλας, VAR: Γιουματζίδης, Ματσούκας)
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Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
17:00 ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
Τσέτσιλας (Μπαλιάκας, Παπαδοπουλου, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Πουλικίδης, Φίτσας)
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
17:45 Αστέρας Τρίπολης – Άρης
Τζήλος (Κομισοπούλου, Βαλιώτης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Παπαπέτρου)