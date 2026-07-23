Χρήστος Τζόλης για τη μετεγγραφή στην Άρσεναλ: «Απίστευτο να υπογράφω σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, συζήτησα ήδη με τον Μικέλ Αρτέτα»

Ο Χρήστος Τζόλης είναι κι επίσημα παίκτης της Άρσεναλ και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του από την Κλαμπ Μπριζ στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Μετά την ανακοίνωσή του από την Άρσεναλ, η αγγλική ομάδα δημοσίευσε και την πρώτη του συνέντευξη, στην οποία αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει ήδη με τον προπονητή του, Μικέλ Αρτέτα, για το ρόλο του στην ομάδα.

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Οι πρώτες δηλώσεις του Τζόλη στην Άρσεναλ

«Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω, νομίζω! Είναι πραγματικά απίστευτο να υπογράφω σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, τους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος που θα αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας την επόμενη σεζόν.

Όταν ο μάνατζέρ μου μού είπε ότι υπήρχε πιθανότητα να γίνει αυτή η μεταγραφή, ενθουσιάστηκα αμέσως. Στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν πιο σοβαρά και τώρα βρίσκομαι εδώ. Είχα μια πολύ όμορφη συζήτηση με τον Μικέλ Αρτέτα. Κράτησε περίπου μία ώρα. Μιλήσαμε για τα πάντα: για τον σύλλογο, για εμένα, για τα σχέδιά του, για τον ρόλο που βλέπει για μένα, για την ομάδα. Ήταν μια συζήτηση γεμάτη θετικά πράγματα».

Για τον τρόπο που αγωνίζεται: «Είμαι ένας άμεσος παίκτης. Πάντα ψάχνω είτε το γκολ είτε την ασίστ. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου ως επιθετικός και ως εξτρέμ. Είμαι πάντα “πεινασμένος” να σκοράρω ή να δώσω την τελική πάσα στους συμπαίκτες μου. Παράλληλα, μπορώ να πω ότι δουλεύω πολύ και για την ομάδα, ακόμη και στο αμυντικό κομμάτι».

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Για το πέρασμά του από τη Νόριτς σε ηλικία 19 ετών: «Μπορώ να πω ότι γνωρίζω, πάνω-κάτω, το επίπεδο της Premier League. Ξέρω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά είναι διαφορετικό να παίζεις στη Νόριτς και διαφορετικό στην Άρσεναλ. Νομίζω πως ως παίκτης της Άρσεναλ έχεις την μπάλα πολύ περισσότερο, άρα επιτίθεσαι περισσότερο απέναντι στις άλλες ομάδες. Το πρωτάθλημα είναι πολύ απαιτητικό σωματικά και η ποιότητα βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, όμως είμαι προετοιμασμένος γι’ αυτό. Το ίδιο ισχύει και για το Champions League, οπότε πιστεύω ότι εδώ κάθε παιχνίδι μοιάζει με αγώνα Champions League».

Για τον περσινό του αγώνα κόντρα στην Άρσεναλ: «Λατρεύω να βλέπω ποδόσφαιρο. Ξέρω τα πάντα για την Premier League και τα πάντα για την Άρσεναλ. Παρακολούθησα πάρα πολλούς αγώνες της φέτος και, φυσικά, παίξαμε και αντίπαλοι, όπως είπατε. Χάσαμε 3-0 στην έδρα μας. Μπορώ να πω ότι ήταν η πιο δύσκολη ομάδα απέναντι στην οποία έχω προσπαθήσει να επιτεθώ μέχρι σήμερα. Έχουμε αντιμετωπίσει κι άλλες μεγάλες ομάδες, αλλά απέναντι στην Άρσεναλ δυσκολευτήκαμε περισσότερο από κάθε άλλη να δημιουργήσουμε καθαρές ευκαιρίες. Κάναμε κάποιες φάσεις, αλλά όχι πραγματικά μεγάλες. Εκείνοι ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικοί και πέτυχαν τρία υπέροχα γκολ. Στο τέλος ήταν ένα απόλυτα δίκαιο αποτέλεσμα.»

Για τον ανταγωνισμό με τους άλλους επιθετικούς: «Αυτό είναι το καλύτερο όταν αγωνίζεσαι σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για μια θέση στην ομάδα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το απολαμβάνεις. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά σε κάθε προπόνηση και μετά να το αποδεικνύεις μέσα στο γήπεδο. Ανυπομονώ πραγματικά να γνωρίσω τα παιδιά, να συναντήσω όλους τους συμπαίκτες μου και να παίξουμε μαζί. Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα και περιμένω με ανυπομονησία το πρώτο μου παιχνίδι».

Για το ότι θα αγωνίζεται πλέον στο Emirates Stadium: «Είναι πραγματικά απίστευτο ότι έκανα το ντεμπούτο μου στην Premier League στο Emirates!» θυμήθηκε. «Το έλεγα τις προάλλες στην οικογένειά μου· είναι μια υπέροχη ανάμνηση. Είχα εντυπωσιαστεί από το γήπεδο. Πάντα έλεγα ότι είναι ένα από τα καλύτερα στάδια στα οποία έχω αγωνιστεί. Στο τέλος χάσαμε 1-0, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ εκείνο το πρώτο παιχνίδι και θα θυμάμαι για πάντα ότι έπαιξα στο Emirates. Ανυπομονώ να αγωνιστώ ξανά εκεί, αυτή τη φορά πολύ περισσότερο».

Για την κατάστασή του: «Είχα ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Είχα 27 ημέρες διακοπών, αν και δεν ήταν αποκλειστικά διακοπές, γιατί δούλεψα κιόλας ώστε να είμαι έτοιμος. Όπως σας είπα, είχα ακούσει τις φήμες και είπα ότι πρέπει να είμαι έτοιμος! Να βρίσκομαι σε καλή φυσική κατάσταση και απόλυτα γυμνασμένος. Έτσι δούλεψα πολύ και μέσα στο καλοκαίρι. Στη συνέχεια έκανα ήδη δύο εβδομάδες προετοιμασίας με την Μπριζ, οπότε αισθάνομαι αρκετά έτοιμος να ξεκινήσω τη νέα μου ζωή εδώ».

Για τους στόχους του στην Άρσεναλ: «Οι στόχοι μου είναι να κατακτήσω τίτλους, φυσικά. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο στόχος όλων: να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Παράλληλα, θέλω να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και πιστεύω ότι όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ καλά στην ομάδα, να αισθάνομαι όμορφα, να αγωνίζομαι όσο περισσότερο γίνεται και τότε είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέλος αυτής της καταπληκτικής ομάδας. Ανυπομονώ να συναντήσω όλους στο γήπεδο, στο Emirates, και να πετύχω το πρώτο μου γκολ μπροστά στους φιλάθλους μας».