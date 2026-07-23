Ο Χρήστος Τζόλης είναι κι επίσημα παίκτης της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε τη μετεγγραφή του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ και ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα επιθετικού, ο οποίος και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Μετά από μία τρομερή διετία στην Κλαμπ Μπριζ, ο Χρήστος Τζόλης είχε την ευκαιρία να κάνει το… άλμα προς την Άρσεναλ, επιστρέφοντας πιο ώριμος στην Premier League, μετά το μικρό πέρασμά του από τη Νόριτς.

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Η πρωταθλήτρια Αγγλίας έδωσε μάλιστα πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Έλληνα επιθετικό από τους Βέλγους και τον ανακοίνωσε με ένα video, στο οποίο και γράφει στη λεζάντα: “Ενέργεια. Ένστικτο. Τελικό προϊόν. Ο Χρήστος Τζόλης είναι Κανονιέρης”.

Welcome to The Arsenal, Christos Tzolis — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Η ανακοίνωση της Άρσεναλ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη με συμβόλαιο μακράς διάρκειας. Ο 24χρονος επιθετικός έρχεται στην ομάδα μας από την Κλαμπ Μπριζ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 43 γκολ και μοιράζοντας 45 ασίστ.

Energy. Instinct. End product.



Christos Tzolis is a Gunner pic.twitter.com/NP7QHI3u15 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Για τον Τζόλη μίλησε και ο τεχνικός διευθυντής της Άρσεναλ, αναφέροντας τα εξής: «Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε οποιαδήποτε θέση της επιθετικής γραμμής. Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εκτέλεσης και με τα δύο πόδια, αποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση. »

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Ο Χρήστος έχει σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα σε γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, προσφέροντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στον σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι φίλαθλοί μας θα απολαύσουν το παιχνίδι του με τη φανέλα της Άρσεναλ. Ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο».