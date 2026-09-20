Αχιλλέας Μπέος για τη διαιτησία στο Βόλος – ΑΕΚ: «Αλλοίωση αποτελέσματος, κουράστηκα μαζί σας»

Η ΑΕΚ κέρδισε 2-1 το Βόλο για την 5η αγωνιστική της Super League και ο Αχιλλέας Μπέος έχει πολλά παράπονα από τη διατησία της αναμέτρησης.

Ο Αχιλλέας Μπέος με ανάρτηση στο Facebook εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για την απόφαση των Πολυχρόνη και Τζήλου να μη δώσουν πέναλτι στο Βόλο στο γκολ του Φουρτάδο που ακυρώθηκε για οφσάιντ στη νίκη της ΑΕΚ. Στη φάση ο Λάμπρου βρέθηκε στο έδαφος μετά από μονομαχία με τον Μάγερ.

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«Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες αλλοίωσης αποτελέσματος. Πριν τον καταλογισμό του οφ σάιντ υπάρχει πεντακάθαρη ανατροπή – πέναλτι, που κλείνουν τα μάτια και ο Πολυχρόνης και ο Τζήλος. Ντροπή σας. Κουράστηκα μαζί σας…», έγραψε αρχικά ο Αχιλλέας Μπέος.

«Ντρέπομαι πραγματικά με αυτά που βλέπω σήμερα στο Πανθεσσαλικό. Η σφαγή των αμνών. Πληροφορήθηκα ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι παίχτηκαν πολλα λεφτά στο διπλό. Τζηλος και Πολυχρόνης να ελεγχθούν από την εισαγγελία, αν και εφόσον συμμετέχουν…», έγραψε ο Δήμαρχος του Βόλου στη δεύτερη ανάρτησή του.