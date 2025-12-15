Αχιλλέας Μπέος για το Παναθηναϊκός – Βόλος: «Κατάφορη αδικία και αλλοίωση αποτελέσματος»

Έξαλλος ο Αχιλλέας Μπέος με τη διαιτησία του αγώνα Παναθηναϊκός – Βόλος, έκανε προσωπική ανάρτηση με “βολές” και προς τον αρχιδιαιτητή Λανουά, ισχυριζόμενος ότι υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος στη Λεωφόρο.

Ο Βόλος διαμαρτύρεται για φάουλ στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού, αλλά και για μία φάση με τον Πάλμερ Μπράουν στο πρώτο ημίχρονο, με τον Αχιλλέα Μπέο να κάνει λόγο για “κατάφορη αδικία” προς την ομάδα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου

“Έχουμε κουραστεί από την αρχή της χρονιάς να ακούμε και να διαβάζουμε διαμαρτυρίες από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες ακόμα και για τα παραμικρά διαιτητικά λάθη.

Για την αλλοίωση όμως του αποτελέσματος στη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Βόλο από τον Φωτιά και τον VARίστα Παπαδόπουλο θα μιλήσει κανείς;

Για το καταφάνεστατο φάουλ πάνω στον Χουάνπι στην αρχή της φάσης στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού, θα αναφερθεί κανείς; Για το χτύπημα εκτός φάσης του Πάλμερ Μπράουν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Μακνί που εκ του κανονισμού επισύρει την απευθείας κόκκινη κάρτα, θα ασχοληθεί κανείς;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Που θα πάει αυτή κατάσταση κύριε Λανουά. Πόσο ακόμα θα πρέπει να αντέξουμε την κατάφορη αδικία εις βάρος της ομάδας μας; Ας ελπίσουμε με τη νέα χρονιά να μην βιώσουμε ξανά ανάλογες διαιτησίες με τη χθεσινή στο γήπεδο της Λεωφόρου. Καλές γιορτές και ακόμα καλύτερες διαιτησίες στο μέλλον”.