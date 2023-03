Δεν πήγε και τόσο καλά η ιδέα των Ιταλών να εκτελεστούν ζωντανά από τραγουδιστές οι εθνικοί ύμνοι της Ιταλίας και της Αγγλίας πριν το μεταξύ τους παιχνίδι στη Νάπολη για τα προκριματικά του Euro 2024.

Ο ύμνος της Ιταλίας ακούστηκε κανονικά, ωστόσο στον ύμνο της Αγγλίας τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά, με αποτέλεσμα το twitter να πάρει φωτιά!

Η τραγουδίστρια που ανέλαβε τον ύμνο της Αγγλίας είχε μεγάλα προβλήματα με τον ήχο, καθώς εθεάθη να πειράζει το ακουστικό της, με αποτέλεσμα η εκτέλεση να είναι… κάκιστη.

«Η χειρότερη εκτέλεση του ύμνου στην ιστορία» γράφτηκε από πολλούς στο twitter, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η τραγουδίστρια αντί για “king”, είπε “queen”.

Wow. Got to be the worst national anthem performance I’ve ever watched 😭 #ITAENG pic.twitter.com/LYiev3KcGl