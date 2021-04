Η αμερικανική τράπεζα JP Morgan φαίνεται ότι είναι ο χρηματοδότης που “κρύβεται” πίσω από τη δημιουργία της European Super League, η οποία και θέλει να αλλάξει τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Οι 12 ομάδες που ανακοίνωσαν την ίδρυση της νέας “κλειστής” λίγκας, έκαναν ήδη γνωστό ότι έχουν εξασφαλίσει ένα ποσό της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ως έσοδα για την πρώτη σεζόν της και το ποσό αυτό προέρχεται από τις ΗΠΑ, όπως αποκαλύπτουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θεωρούνται πρωτεργάτες του εγχειρήματος και της επαφής με τη JP Morgan για τη χρηματοδότηση της European Super League.

JP Morgan have confirmed they are financing the ‘European Super League’ pic.twitter.com/0DKrZcBZKj