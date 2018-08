«Αυτός θα ξεπεράσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!» – video

Με τίτλο «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ίσως δεν είναι ο καλύτερος της οικογένειας», ένα από τα κορυφαία αθλητικά Μέσα των ΗΠΑ, ασχολείται με τον μικρό αδερφό του Έλληνα σούπερ σταρ του NBA, Άλεξ, προωθώντας ένα video με λεπτομέρειες γύρω από το νεαρό παίκτη.

Ο μικρότερος των αδερφών Αντετοκούνμπο, στα 16 του χρόνια, αγωνίζεται στο σχολικό πρωτάθλημα του Μιλγουόκι, αφού ζει μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ήδη έχει αρχίσει να «τραβά» πάνω του τα «βλέμματα» των ανθρώπων του NBA, καθώς διαθέτει εξαιρετικά χαρακτηριστικά τόσο σωματικά, όσο και τεχνικά.

Ο ίδιος ο Γιάννης υποστηρίζει μάλιστα διαρκώς, ότι ο μικρός του αδερφός μπορεί να γίνει καλύτερός του και να τον ξεπεράσει, με το Bleacher Report, να αναρωτιέται αν ο πραγματικός «Greek Freak», ονομάζεται τελικά, Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Giannis Antetokounmpo may not even be the best hooper in his family (via @Ballislife) pic.twitter.com/Q1zt4aW6r2

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 6, 2018