Αζεντίν Ουναΐ: Ξανά στο «κόλπο» για την απόκτησή του και η Εσπανιόλ

Συνεχίζει να «παλεύει» για την περίπτωσή του και ο Παναθηναϊκός
Ο Ουναϊ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Νέο “επεισόδιο” στο… σήριαλ της μετεγγραφής του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, με την Εσπανιόλ να επανέρχεται στη διεκδίκηση του Μαροκινού ποδοσφαιριστή από τη Μαρσέιγ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει φθάσει πια κοντά σε συμφωνία με τη Μαρσέιγ, αλλά ο ίδιος ο Αζεντίν Ουναΐ περιμένει πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα και η Εσπανιόλ μπορεί να εκπληρώσει την επιθυμία του.

Στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι οι Καταλανοί έχουν κάνει νέα “κρούση” στη γαλλική ομάδα, μετά το αρχικό ενδιαφέρον τους στο ξεκίνημα της μετεγγραφικής περιόδου και σύντομα αναμένονται εξελίξεις για τη μετεγγραφή του. Ο Παναθηναϊκός εκτιμάται ότι θα “πιέσει” πάντως για μία οριστική απάντηση, ώστε να κινηθεί σε plan b, αν “χαλάσει” η υπόθεση επιστροφής του Ουναΐ στο Κορωπί.

