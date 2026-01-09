Basketball Champions League: Στην Μπανταλόνα το Final 4 του 2026

Η FIBA ανακοίνωσε την Μπανταλόνα ως “οικοδέσποινα” του Final 4 του Basketball Champions League για το 2026, με το τουρνουά να διοργανώνεται στην ισπανική πόλη, από τις 7 έως τις 9 Μαΐου.

Το Final 4 του Basketball Champions League για το 2026 θα διεξαχθεί στο Palau Municipal d’Esports της Μπανταλόνα, με χωρητικότητα 12.760 θεατών, επιστρέφοντας στην Ισπανία μετά τη διεξαγωγή του στην Τενερίφη πριν 9 χρόνια.

Μετά την ανακοίνωση της FIBA, ο δήμαρχος της ισπανικής πόλης ανέφερε: «Ένας από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησής μας είναι η προσέλκυση διεθνών αθλητικών γεγονότων που θα αναδείξουν την Μπανταλόνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η Μπανταλόνα είναι η μήτρα του ισπανικού μπάσκετ και, γι’ αυτό, αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά έναν τελικό διεθνούς εμβέλειας όπως το Final Four του Basketball Champions League. Αυτή η διοργάνωση θα μετατρέψει την πόλη στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του μπάσκετ για το τριήμερο 7–9 Μαΐου.

Παράλληλα, θα οργανώσουμε μια σειρά αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων στις εβδομάδες πριν το Final Four, ώστε το μπάσκετ να φτάσει σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Στόχος μας είναι αυτή η διοργάνωση να είναι η καλύτερη από τις δέκα που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα. Το γεγονός συμπίπτει και με τη Festa Major της Μπαδαλόνα, προσφέροντας ένα μοναδικό τριήμερο συνδυασμού μπάσκετ και ζωής στην πόλη».

Από την πλευρά τους, ο CEO του Basketball Champions League, Πατρίκ Κομνηνός, δήλωσε τα εξής: «Μία από τις προτεραιότητές μας για την 10η σεζόν ήταν να ανακοινώσουμε νωρίτερα τον τόπο διεξαγωγής του Final Four σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στην Μπανταλόνα βρήκαμε έναν συνεργάσιμο εταίρο και η απόφαση να επιστρέψουμε στην Ισπανία ήταν εύκολη. Εννέα χρόνια πριν ήμασταν αρχάριοι στη διοργάνωση τέτοιων γεγονότων, αλλά σήμερα, γιορτάζοντας μια δεκαετία του BCL, είμαστε βέβαιοι ότι το Final Four της 10ης σεζόν θα ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα που έχει δημιουργήσει η πόλη σε προηγούμενες διοργανώσεις. Αυτή η αρένα «αναπνέει» ιστορία και είμαστε περήφανοι που θα γίνουμε μέρος της».