Bαθμολογία Euroleague: Κορυφή για Χάποελ Τελ Αβίβ, διπλό βόμβα για Μακάμπι και νίκη για Παρτιζάν στη μετά Ομπράντοβιτς εποχή

Η 1η ημέρα της 14ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή πέντε και όχι έξι αναμετρήσεων, αφού το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε στο ΣΕΦ λόγω της κακοκαιρίας.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ τα χρειάστηκε, ωστόσο νίκησε τη Βιλερμπάν στην έδρα της με 87-80 και διατηρήθηκε στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague.
Η Μονακό διέλυσε την Παρί με 125-104 και έγραψε ιστορία, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε το διπλό στην έδρα της Εφές.
Τη βόμβα της αγωνιστικής την έριξε, πάντως, η Μακάμπι, η οποία διέλυσε από το πουθενά τη Ζαλγκίρις με 83-65 στη Λιθουανία.
Τέλος στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της Πέμπτης (4/12/2025), η Παρτιζάν επικράτησε εντός έδρας της Μπάγερν Μονάχου με 92-85, σ’ ένα παιχνίδι που το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν στις κερκίδες, αφού ο κόσμος αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και “έκραξε” τους παίκτες που τους θεωρεί υπεύθυνους για την αποχώρηση του κορυφαίου Σέρβου προπονητή.
Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής
Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 75-81
Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83
Μονακό – Παρί 125-104
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 87-80
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Αναβολή
Παρτιζάν – Μπάγερν Μονάχου 92-85
Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 5/12 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 5/12 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Dubai BC 5/12 στις 21:30
Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 5/12 στις 21:30
Η κατάταξη
1. Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4
2. Ερυθρός Αστέρας 9-4
3. Παναθηναϊκός 9-4
4. Μονακό 9-5
5. Ολυμπιακός 8-5
6. Βαλένθια 8-5
7. Φενέρμπαχτσε 8-5
8. Μπαρτσελόνα 8-5
9. Ζαλγκίρις 9-6
10. Ρεάλ 8-6
11. Αρμάνι 7-6
12. Βίρτους Μπολόνια 6-7
13. Ντουμπάι BC 6-7
14. Παρί 5-9
15. Παρτιζάν 5-9
16. Εφές 5-9
17. Μπάγερν Μονάχου 5-9
18. Μπασκόνια 4-9
19. Μακάμπι 4-10
20. Βιλερμπάν 3-11
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 11/12 στις 21:05
Βαλένθια – Αναντολού Εφές 11/12 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR 11/12 στις 21:30
Παρί – Ζάλγκρις Κάουνας 11/12 στις 21:45
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 11/12 στις 22:00
Dubai BC – Μπάγερν Μονάχου 12/12 στις 18:00
Μονακό – Φενέρμπαχτσε 12/12 στις 20:30
Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας 12/12 στις 21:30
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/12 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 12/12 στις 21:30