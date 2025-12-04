Bαθμολογία Euroleague: Κορυφή για Χάποελ Τελ Αβίβ, διπλό βόμβα για Μακάμπι και νίκη για Παρτιζάν στη μετά Ομπράντοβιτς εποχή

Η 1η ημέρα της 14ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή πέντε και όχι έξι αναμετρήσεων, αφού το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε στο ΣΕΦ λόγω της κακοκαιρίας.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ τα χρειάστηκε, ωστόσο νίκησε τη Βιλερμπάν στην έδρα της με 87-80 και διατηρήθηκε στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague.

Η Μονακό διέλυσε την Παρί με 125-104 και έγραψε ιστορία, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε το διπλό στην έδρα της Εφές.

Τη βόμβα της αγωνιστικής την έριξε, πάντως, η Μακάμπι, η οποία διέλυσε από το πουθενά τη Ζαλγκίρις με 83-65 στη Λιθουανία.

Τέλος στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της Πέμπτης (4/12/2025), η Παρτιζάν επικράτησε εντός έδρας της Μπάγερν Μονάχου με 92-85, σ’ ένα παιχνίδι που το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν στις κερκίδες, αφού ο κόσμος αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και “έκραξε” τους παίκτες που τους θεωρεί υπεύθυνους για την αποχώρηση του κορυφαίου Σέρβου προπονητή.

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 75-81

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83

Μονακό – Παρί 125-104

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 87-80

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Αναβολή

Παρτιζάν – Μπάγερν Μονάχου 92-85

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 5/12 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 5/12 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Dubai BC 5/12 στις 21:30

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 5/12 στις 21:30

Η κατάταξη

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4

2. Ερυθρός Αστέρας 9-4

3. Παναθηναϊκός 9-4

4. Μονακό 9-5

5. Ολυμπιακός 8-5

6. Βαλένθια 8-5

7. Φενέρμπαχτσε 8-5

8. Μπαρτσελόνα 8-5

9. Ζαλγκίρις 9-6

10. Ρεάλ 8-6

11. Αρμάνι 7-6

12. Βίρτους Μπολόνια 6-7

13. Ντουμπάι BC 6-7

14. Παρί 5-9

15. Παρτιζάν 5-9

16. Εφές 5-9

17. Μπάγερν Μονάχου 5-9

18. Μπασκόνια 4-9

19. Μακάμπι 4-10

20. Βιλερμπάν 3-11

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 11/12 στις 21:05

Βαλένθια – Αναντολού Εφές 11/12 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR 11/12 στις 21:30

Παρί – Ζάλγκρις Κάουνας 11/12 στις 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 11/12 στις 22:00

Dubai BC – Μπάγερν Μονάχου 12/12 στις 18:00

Μονακό – Φενέρμπαχτσε 12/12 στις 20:30

Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας 12/12 στις 21:30

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/12 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 12/12 στις 21:30