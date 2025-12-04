Παρτιζάν: Χαμός στο πρώτο παιχνίδι στη μετά Ομπράντοβιτς εποχή – Αποδοκιμασίες στους παίκτες και στον πρόεδρο

Το “έλα να δεις” έγινε στο Βελιγράδι στο πρώτο παιχνίδι της Παρτιζάν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της ομάδας.

Η Παρτιζάν υποδέχθηκε την Μπάγερν Μονάχου και όπως γίνεται πάντα, το γήπεδο ήταν κατάμεστο. Μόνο που αυτή τη φορά το κλίμα δεν ήταν ίδιο με τις προηγούμενες φορές. Και πως να είναι από τη στιγμή που ο αγαπημένος του κόσμου, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παραιτήθηκε και έφυγε από το τιμόνι της σερβικής ομάδας.

Για πρώτη φορά οι παίκτες των ασπρόμαυρων όχι μόνο δεν αποθεώθηκαν από τους οπαδούς τους όταν εμφανίστηκαν στο παρκέ, αλλά αποδοκιμάστηκαν με σφυρίγματα απ’ όλο το γήπεδο, καθώς ο κόσμος θεωρεί αυτούς υπεύθυνους για την κακή πορεία της ομάδας, αλλά κυρίως για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς.

Αυτός που τα… άκουσε περισσότερο, πάντως, ήταν ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Όστογια Μιγιάιλοβιτς, ο οποίος δεν έκανε το… λάθος να πάει στο γήπεδο.

Ο μοναδικός που αποθεώθηκε ήταν, φυσικά, ο Ομπράντοβιτς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mozzart Sport (@mozzartsport)

Οι αποδοκιμασίες των οπαδών της Παρτίζαν έγιναν ακόμη πιο έντονες προς τους παίκτες τους όταν άρχισε η επίσημη παρουσίαση τους από τα μεγάφωνα…

Beogradska Arena skandira samo jedno ime – transparenti i pesme kao podrška legendarnom treneru!



Sportal / Aleksandar Dimitrijević, Mina Milovanović#zeljkoobradovic #kkpartizan pic.twitter.com/ttMvnL40Uk — Sportal.rs (@SportalSrbija) December 4, 2025

Την ίδια ώρα, οι Σέρβοι οπαδοί είχαν γεμίσει το γήπεδο με πανό και πλακάτ με το πρόσωπο του Ομπράντοβιτς.