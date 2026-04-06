Billie Jean King Cup: Νικηφόρα πρεμιέρα για την Εθνική Γυναικών

Νικηφόρα εκκίνηση πραγματοποίησε η εθνική ομάδα γυναικών τένις στην Μπάνια Λούκα, επικρατώντας της Κύπρου και κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Group I της Ευρωαφρικανικής ζώνης του Billie Jean King Cup.

Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε χάρη στη Μάρθα Ματούλα, η οποία επιβλήθηκε της Όλγκα Ντανίλοβα με 6-2, 6-1, διαμορφώνοντας το 1-0 στη συνάντηση.

Στο δεύτερο παιχνίδι, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στη Ραλούκα Σέρμπαν. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-6 και 0-4, κατάφερε να επιστρέψει και να φτάσει στη νίκη με 1-6, 6-4, 6-0, διπλασιάζοντας τις επιτυχίες της Ελλάδας.

Η επικράτηση «σφραγίστηκε» στο διπλό, όπου οι Έλενα Κοροκοζίδη και Μάρθα Ματούλα επικράτησαν των Όλγκα Ντανίλοβα και Νίνα Ανδρονίκου με 3-6, 6-2, 10-2, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Επόμενος αντίπαλος για την ελληνική ομάδα είναι η οικοδέσποινα Βοσνία/Ερζεγοβίνη, την οποία θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (7/4), με πιθανή και τη συμμετοχή της Μαρία Σάκκαρη.