Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο ενθουσιασμός του «Greek freak» με το σύνθημα των οπαδών του Άρη Betsson

Το Αλεξάνδρειο σηκώθηκε… στο πόδι με την είσοδο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο γήπεδο, μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης Betsson, τον Ρίτσαρντ Σιάο, πριν την έναρξη του αγώνα με τον Πανιώνιο για τη GBL.

Οι φίλοι του Άρη Betsson γέμισαν ασφυκτικά τις κερκίδες και υποδέχθηκαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με ένα ιδιαίτερο σύνθημα. Οι οπαδοί των Θεσσαλονικέων κάλεσαν τον “Greek freak να αφήσει επιτέλους το NBA και να έρθει στην ομάδα, προκειμένου ο “αυτοκράτορας” του ελληνικού μπάσκετ να επιστρέψει στο “θρόνο” του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη άντε τελείωνε με το ΝΒΑ φτάνει ,ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το ΝΒΑ φτάνει. Βαλέ μυαλό καλό μου παλικάρι και έλα να πάρουμε πρωτάθλημα στον Άρη” του φώναξαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@arismediafactory)

Απ’ τη μεριά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε να απολαμβάνει την υποδοχή που είχε στο Αλεξάνδρειο, αλλά και να… εγκρίνει το σύνθημα που έφτασε στα αυτιά του.