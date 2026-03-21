Bundesliga: Επιστροφή στις νίκες με «τεσσάρα» για την Μπάγερν Μονάχου

Η Μπάγερν Μονάχου άφησε πίσω της την ισοπαλία με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και “διαλύοντας” την Ουνιόν Βερολίνου με 4-0, επέστρεψε στις νίκες και στο “δρόμο” προς την κατάκτηση του τίτλου στην Bundesliga.

Με δύο γκολ του Γκνάμπρι και από ένα των Ολίσε και Κέιν, η Μπάγερν Μονάχου έκανε… περίπατο κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου και διατήρησε τη μεγάλη διαφορά της στην κορυφή της Bundesliga, από την Μπροούσια Ντόρτμουντ.

Οι “Βαυαροί” βρίσκονται στο +12 από τους Βεστφαλούς με ένα παιχνίδι περισσότερο, αλλά και μόλις 7 αγώνες πριν την ολοκλήρωση της σεζόν στο πρωτάθλημα Γερμανίας.

Την ίδια ώρα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν έμεινε στο 3-3 στην έδρα της Χάιντενχαϊμ και έχασε έδαφος στη “μάχη” για την πρώτη 4άδα της βαθμολογίας, όντας πλέον στο -4 από Χόφενχαϊμ, Στουτγκάρδη και Λειψία.

Τα αποτελέσματα στην Bundesliga

Λειψία – Χόφενχαϊμ 5-0

(17′ 44′ Γκρούντα, 21′ 30′ Μπάουμγκαρτνερ, 78′ Χένρικς)

Κολωνία – Γκλάντμπαχ 3-3

(4′ Μάλα, 7′ Άτσε, 84′ Μαρτέλ / 1′ 60′ Κάστροπ, 20′ Σάντερ)

Βόλφσμπουργκ – Βέρντερ 0-1

(68′ Εντζίνμα)

Μπάγερν – Ουνιόν 4-0

(43′ Ολίσε, 45+1′ 67′ Γκνάμπρι, 49′ Κέιν)

Χάιντενχαϊμ – Λεβερκούζεν 3-3

(56′ Μπέχρενς, 72′ πεν. 85′ Πιέρινγκερ / 22′ Τίλμαν, 35′ 79′ Σικ)