Bundesliga: Γκέλα για Μπάγερ Λεβερκούζεν, νίκες για Άουγκσμπουργκ και Βόλφσμπουργκ

Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Δημήτρη Γιαννούλη και Άουγκσμπουργκ στη Bundesliga, ενώ με… το δεξί στο νέο πρωτάθλημα μπήκαν και οι Άϊντραχτ Φρανκφούρτης, Ουνιόν Βερολίνου, Βόλφσμποηυργκ και Χοφενχάιμ.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, ανοίγοντας το δρόμο στην Άουγκσμπουργκ για να περάσει με άκρως εμφατικό τρόπο το εμπόδιο της Φράιμπουργκ εκτός έδρας (3-1) στην πρεμιέρα της Bundesliga. Το γκολ του 29χρονου Γιαννούλη στο 29ο λεπτό ήταν το δεύτερό του στο γερμανικό πρωτάθλημα από πέρυσι, όταν και εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας του 37χρονου τεχνικού, Σάντρο Βάγκνερ.

Από το πρώτο 45λεπτο «καθάρισαν» και οι Άϊντραχτ Φρανκφούρτης, Ουνιόν Βερολίνου, που επικράτησαν με 4-1 και 2-1 των Βέρντερ Βρέμης και Στουτγκάρδης αντίστοιχα.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης φαίνεται ότι κι εφέτος θα βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του προπονητή της Βόλφσμπουργκ, Πολ Σιμόνις. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός ήταν στην ενδεκάδα που παρέταξε ο Ολλανδός προπονητής στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Χαϊντενχάιμ, στην οποία οι «Λύκοι» πανηγύρισαν σπουδαίο «διπλό» με 3-1.

Η έκπληξη αστο «κυρίως μενού» της αγωνιστικής έγινε στη «Μπάι Αρίνα», όπου η Χοφενχάιμ με ανατροπή έφυγε με τη νίκη απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν (2-1).

Τα αποτελέσματα

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0

(32΄ Λουϊς Ντίας, 27΄,42΄ Ολίσε, 64΄,74΄,77΄ Κέιν)

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ 1-2

(6′ Κουάνσα – 25′ Ασλάνι, 52′ Λεμπέρλε)

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 1-3

(58′ πέν. Γκρίφο – 32′ Γιαννούλης, 42′ Ματσιμά, 45’+2 Βολφ)

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ 1-3

(29′ Σιένσα – 20′ Σκοβ-Όλσεν, 66′ Σβάνμπεργκ, 87′ πέν. Αμούρα)

Άϊντραχτ-Βέρντερ Βρέμης 4-1

(22′ Ουζούν, 25′, 47′ Μπαχόγια, 70′ Κνάουφ – 48′ Νάινμαχ)

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη 2-1

(18′, 24′ Ανσά – 86′ Τόμας)

Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ 19:30

Μάιντς-Κολωνία 24/8

Γκλάντμπαχ-Αμβούργο 24/8