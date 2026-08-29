Μεντιλίμπαρ για το Αστέρας – Ολυμπιακός: «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Τρίπολη»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο τον Αστέρα Τρίπολης για τη 2η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε λόγο για ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στην εικόνα της ομάδας του στην πρεμιέρα της Super League με τον Ατρόμητο, αλλά κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για την ενδεκάδα του δεύτερου αγώνα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

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Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

“Πρώτα απ’ όλα, με σεβασμό στον αντίπαλο, στον Αστέρα. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και στην Τρίπολη ακόμη λιγότερο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και ο καθένας μας να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, ώστε να είμαστε μια δυνατή και καλή ομάδα και να αποδείξουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είμαστε καλύτεροι από εκείνους. Διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις”.

Για τον Γκονσάλες: “Έχει κάνει μόλις τρεις προπονήσεις μαζί μας. Ως άνθρωπος, η πρώτη εικόνα που δίνει είναι πολύ καλή. Είναι εξαιρετικά ευγενικός, χαμογελαστός και τον γνωρίζουμε σιγά-σιγά όλο και περισσότερο, τόσο μέσα από την καθημερινότητα όσο και μέσα από τα παιχνίδια. Ελπίζω αυτή η πολύ καλή πρώτη εικόνα που έχει δώσει να συνεχιστεί”.

Για τις αλλαγές στο ματς με Ατρόμητο και αν θα αγωνιστούν ως βασικοί: “Θα το δούμε την Κυριακή αν θα επιβραβευτούν ή όχι. Στο τέλος, μια ομάδα δεν είναι οι τρεις ή οι τέσσερις αλλαγές. Μια ομάδα δεν είναι μόνο οι έντεκα που αγωνίζονται, αλλά ολόκληρο το ρόστερ. Και πιστεύω ότι, υπό αυτή την έννοια, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τους παίκτες και με τον τρόπο που δουλεύουν καθημερινά. Στο τέλος, αν προπονείσαι καλά, όλοι θα μπορέσουν να δώσουν αυτό που έχουν μέσα τους”.

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Για τις ιδέες στο αγωνιστικό στιλ: “Δεν ξέρω. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια. Μπορεί να κάνεις ένα καλό παιχνίδι και το επόμενο να μην είναι τόσο καλό ή και το αντίστροφο. Θα ήταν καλό να αποκτήσουμε μια σταθερότητα, κυρίως ως προς την ανταγωνιστικότητά μας, ανεξάρτητα από το αν το παιχνίδι μας αρέσει περισσότερο ή λιγότερο. Η δική μας ιδέα είναι να δημιουργούμε ευκαιρίες και να προσπαθούμε να δημιουργούμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Από εκεί και πέρα, το αν θα είμαστε εύστοχοι ή όχι εξαρτάται από τη μέρα, από τον παίκτη και από πολλά πράγματα. Η ιδέα, όμως, είναι να φτάνουμε πολλές φορές στην αντίπαλη περιοχή και τις προάλλες, απέναντι στον Ατρόμητο, το κάναμε. Πετύχαμε μόνο ένα γκολ, αλλά η εικόνα αυτού που θέλουμε να κάνουμε είναι εκεί”.

Για το πρωτάθλημα με τέσσερις ελληνικές στην Ευρώπη: “Για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ καλό να υπάρχουν τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νομίζω ότι έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που συνέβη κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι προκρίθηκαν οι τέσσερις από τις πέντε ομάδες είναι πολύ θετικό. Θα βοηθήσει τους πάντες και θα βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε άνθρωποι, παίκτες και προπονητές από άλλες χώρες να αρχίσουν να βλέπουν διαφορετικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι καλό. Αυτή ήταν η ιδέα που είχαμε όταν ήρθαμε εδώ, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να κάνουμε μεγαλύτερο το ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε σταδιακά το ελληνικό πρωτάθλημα να ανέβει λίγο περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι το γεγονός πως ο ΟΦΗ μπορεί να αγωνίζεται σε μια διοργάνωση όπως το Europa League λέει πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο”.