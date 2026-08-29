Αθλητικά

Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το «παρών» στην προπόνηση του ΠΑΟΚ

Μαζί με τους γιους του, Γιώργο και Νίκο, ο Ιβάν Σαββίδης στη Νέα Μεσημβρία
Ο Ιβάν Σαββίδης
Ο Ιβάν Σαββίδης στην Τούμπα / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν στο Conference League και ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στη Νέα Μεσημβρία μαζί με τους δύο γιους του.

Ο Ιβάν Σαββίδης θέλησε να βρεθεί κοντά στην ομάδα ενόψει της συνέχειας της σεζόν, όπου ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε ήδη ένα στόχο με τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό, αλλά έχει ξεκινήσει με νίκη το πρωτάθλημα και έχει μπροστά του και την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο “ισχυρός άνδρας” της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε έτσι το “παρών” στην προπόνηση της ομάδας του Αλέσιο Λίσι για να δώσει το… σύνθημα στην ομάδα για τα επόμενα ματς, με πρώτο αυτό κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 2η αγωνιστική της Super League.

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