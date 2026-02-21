Αθλητικά

Bundesliga: Η Λεβερκούζεν ηττήθηκε από την Ουνιόν πριν τον Ολυμπιακό, ο Κέιν «καθάρισε» ξανά για την Μπάγερν

Ο Γιαννούλης πήρε τον ελληνικό «εμφύλιο» στην Γερμανία
Οι παίκτες της Ουνιόν Βερολίνου
Οι παίκτες της Ουνιόν Βερολίνου πανηγυρίζουν το γκολ κόντρα στη Λεβερκούζεν/ Photo by: Soeren Stache/picture-alliance/dpa/AP Images

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχασε 1-0 εκτός έδρας από την Ουνιόν Βερολίνου για την 23η αγωνιστική της Bundesliga, λίγες μέρες πριν τον επαναληπτικό με τον Ολυμπιακό για τα πλέι οφ του Champions League (24/02/26/ 22:00).

Ο Κεντίρα έκανε την διαφορά στο Βερολίνο για την Ουνιόν, καθώς μετά από πάσα του Κέμλιν κρέμασε στον τερματοφύλακα της Λεβερκούζεν για να κρίνει την αναμέτρηση. Στην έκτη θέση παρέμειναν οι «ασπυρίνες», ενώ 9η είναι η Ουνιόν.

Η Μπάγερν Μονάχου πήρε ακόμα μία νίκη με 3-2 κόντρα στην Άιντραχτ με πρωταγωνιστή για ακόμα μία φορά τον Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός σκόραρε στο 20′ και το 68′ για να κάνει το 3-0 για τους Βαυαρούς. Το σκορ είχε ανοίξει ο Πάβλοβιτς στο 16′.

Η Άιντραχτ μείωσε με πέναλτι του Μπούρκαντ στο 77′. Ο Καλιμουεντό έκανε το 3-2 για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν το θαύμα και να πάρουν κάτι από το παιχνίδι στο Μόναχο. Η Μπάγερν είναι στην πρώτη θέση με 60 βαθμούς, ενώ η Άιντραχτ είναι 7η με 31′.

Η Άουγκσμπουργκ του βασικού Γιαννούλη πήρε τη νίκη ενάντια στη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη, που δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση. Η ομάδα του Έλληνα αριστερού μπακ με τη νίκη της ανέβηκε στην 10η θέση της Bundesliga, με την Βόλφσμπουργκ να είναι 15η και να συνεχίζει να κινδυνεύει.

