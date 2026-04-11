Bundesliga: Η Μπάγερ Λεβερκούζεν πέρασε από την έδρα της Ντόρτμουντ και «άγγιξε» τετράδα και Champions League

Γερά στη μάχη για ένα “εισιτήριο” του Champions League της νέας αγωνιστικής σεζόν μπήκε η Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά το μεγάλο «διπλό» στην έδρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ (0-1).

Βρίσκοντας “χρυσό” γκολ από τον Άντριχ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε τη νίκη μέσα στο “Βεστφάλεν” για την 29η αγωνιστική της Bundesliga, ανέβηκε στην 5η θέση με 52 βαθμούς και είναι στο -1 από την πρώτη τετράδα που εξασφαλίζει εισιτήριο για το Champions League. Παρέμειναν στη 2η θέση με 64 βαθμούς οι ηττημένοι.

Την ίδια στιγμή, η Βόλφσμπουργκ δεν μπορεί να ανακόψει την πορεία της προς τη δεύτερη κατηγορία της Bundesliga. Πέντε… στροφές πριν από το φινάλε οι “λύκοι” γνώρισαν οδυνηρή εντός έδρας ήττα από την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (1-2), παρέμειναν στην προτελευταία θέση και, πλέον, ο ρεαλιστικός τους στόχος είναι να τερματίσουν στην 16η θέση ώστε να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσα από τα μπαράζ με τον τρίτο της Bundesliga 2. Εκτός αποστολής από τους γηπεδούχους έμεινε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, λόγω τιμωρίας.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 29ης αγωνιστικής

Άουγκσμπουργκ-Χοφενχάιμ 2-2

(11΄ Μορίς, 14΄ Γκρέγκοριτς – 35΄ Χράνατς, 42΄ Μπαζουμανά Τουρέ)

Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν 0-1

(42′ Αντριχ)

Λειψία-Γκλάντμπαχ 1-0

(81′ Ντιομαντε)

Βόλφσμπουργκ-Αϊντραχτ 1-2

(90’+7 Πεϊτσίνοβιτς – 21′ Χόιλουντ, 32′ Καλιμουεντό)

Χαϊντενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1

(9′,36′ Χόνσακ, 79′ Ζιβζιβάτζε – 75′ Κέρφελντ)