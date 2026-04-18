Bundesliga: Ήττες στο φινάλε για Ντόρτμουντ και Μπάγερ Λεβερκούζεν, συνεχίζεται η «σφαγή» για την έξοδο στο Champions League

Δύο γκολ στις καθυστερήσεις έριξαν στο... καναβάτσο Ντόρτμουντ και Μπάγερ Λεβερκούζεν
Ο Νέιθαν Τέλα της Μπάγερ Λεβερκούζεν απογοητευμένος μετά από ήττα / Reuters

Η Ντόρτμουντ ηττήθηκε με 2-1 στην έδρα της Χόφενχαϊμ και η Μπάγερ Λεβερκούζεν υπέστη ήττα σοκ με 2-1 από την Άουγκσμπουγκ, με αποτέλεσμα να… φουντώσει και η “μάχη” στην Bundesliga για την έξοδο στο Champions League.

Με δύο πέναλτι και το ένα στην τελευταία φάση του αγώνα, η Ντόρτμουντ “λύγισε” κόντρα στη Χόφενχαϊμ, η οποία με δύο γκολ του Κράμαριτς από την άσπρη βούλα πήρε ένα σημαντικό “τρίποντο”, που τη φέρνει στην 5η θέση της βαθμολογίας, πάνω από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και δύο βαθμούς πίσω από την 4άδα.

Οι “ασπιρίνες” από την πλευρά τους, προηγήθηκαν με τον Σικ κόντρα στην Άουγκσμπουργκ, αλλά δέχθηκαν την ανατροπή στη συνέχεια του αγώνα, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν μετά από ασίστ του Γιαννούλη στον Ρίντερ και να βρίσκουν το γκολ της νίκης με τον ίδιο σκόρερ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έμεινε έτσι στην 6η θέση της βαθμολογίας στην Bundesliga και στο -4 από την πρώτη 4άδα που οδηγεί στο Champions League, με 4 αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν στη Γερμανία.

Τα αποτελέσματα στην Bundesliga

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άουγκσμπουργκ 1-2

(12′ Σικ / 15′, 97′ πεν. Ρίντερ)

Χόφενχαϊμ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-1

(41′ πεν., 98′ πεν. Κράμαριτς / 87′ Γκιρασί)

Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ 1-2

(85′ Μπερκ / 11′ Βίμερ, 46′ Πεϊτσίνοβιτς)

Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο 3-1

(37′, 57′ Στέγκε, 91′ Πουέρτας / 41′ Γκλάτσελ)

