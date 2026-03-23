Buzzer beater πρόκριση του Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο στους «16» του NCAA μετά από 27 χρόνια

Το πρώτο καλάθι του Ντίλαν Ντάρλινγκ στην αναμέτρηση, ήταν και αυτό που την καθόρισε
Ο Ρικ Πιτίνο βάζει την “υπογραφή” του σε μια ακόμα March Madness του NCAA. Το Σεντ Τζονς πέτυχε μία από τις πιο δραματικές προκρίσεις, επικρατώντας του Κάνσας με 67-65.

Το Σεντ Τζονς επέστρεψε έτσι στο Sweet 16 του NCAA Tournament για πρώτη φορά μετά το 1999. Η ομάδα του Ρικ Πιτόνο (3η του σεζόν στην ομάδα) έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας ακόμη και σε διψήφια διαφορά, όμως το Κάνσας απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 29-3, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Με το χρονόμετρο να δείχνει λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα, ο Ντίλαν Ντάρλινγκ επέλεξε να “μιλήσει”. Αν και δεν είχε σκοράρει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και με ένα δύσκολο lay-up στην εκπνοή χάρισε τη νίκη στην ομάδα του πρώην Ομοσπονδιακού μας προπονητή και άλλοτε κόουτς του Παναθηναϊκού.

Ο Ντίλαν Ντάρλινγκ έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NCAA Tournament που σημειώνει τους πρώτους του πόντους σε ένα παιχνίδι με buzzer-beater.

Στη φάση των “16”, το Σεντ Τζονς θα αντιμετωπίσει το πανίσχυρο Ντιουκ, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

