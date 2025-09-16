Champions League: «Διπλό» η Άρσεναλ επί της Μπιλμπάο του Βαλβέρδε πριν τον Ολυμπιακό – Ιστορική νίκη της Σεν Ζιλουάζ στο Αϊντχόφεν

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε επέτρεψε στο Champions League μετά από 11 χρόνια, αλλά δεν μπόρεσε να συνδυάσει το γεγονός με θετικό αποτέλεσμα. Η Άρσεναλ πήρε τη νίκη (0-2) και πλέον έχει μπροστά της τον Ολυμπιακό. Στο άλλο ματς της διοργάνωσης που έκανε “σέντρα” στις 19:45, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ -στην παρθενική της παρουσία στη διοργάνωση, έκανε μεγάλο “διπλό” επί της Αϊντχόφεν (1-3).

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο και Άρσεναλ είχαν ένα αρκετά ισορροπημένο ξεκίνημα πρώτο ημίχρονο, χωρίς να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη φάση στην αντίπαλη εστία. Από το 20′ και μετά, όμως, οι “κανονιέρηδες” έκαναν πιο αισθητή την παρουσία του στα αντίπαλα καρέ, έχοντας δυο σημαντικές στιγμές με τον Γιοκέρες (24′ και 26′). Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, οι Βάσκοι προσπάθησαν να σκοράρουν, χωρίς επιτυχία.

Η Άρσεναλ πίεσε για το γκολ, στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθώντας κυρίως από τη δεξιά της πλευρά, με τον Μαντουέκε. Τελικά στο 72′ οι “κανονιέρηδες” έφτασαν στο 0-1. Ο Τροσάρ έδωσε με τη μία στον Μαρτινέλι, εκείνος έφερε όμορφα την μπάλα μπροστά, πάτησε περιοχή και πλάσαρε τον Σιμόν για να ανοίξει το δρόμο της νίκης στους Λονδρέζους.

Παρά την πίεση της Αθλέτικ, η Άρσεναλ έφτασε σε ένα ακόμα γκολ, λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης (87′). Ο Μαρτινέλι έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Τροσάρ κοντρόλαρε στο πέναλτι και πλάσαρε για το τελικό 0-2.

Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Η Σεν Ζιλουλαζ κατάφερε να αιφνιδιάσει την Αϊντχόφεν. 8 λεπτά μετά τη “σέντρα” του αγώνα, ο Πέπι προσπάθησε απρόσεκτα να απομακρύνει, κλώτσησε τον Μπέρτζες, ο διαιτητής έδωσε το πέναλτι και ο Ντέιβιντ ήταν εύστοχος από τη… βούλα, κάνοντας το 0-1.

Η Αϊντχόφεν βγήκε στην επίθεση για να σκοράρει και στο 16′ είχε δοκάρι με τον Φαν Μπόμελ. Παρά την αγωνιστική της άνοδο, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έβγαλε ανταγωνιστικό πρόσωπο και στο 39′ έφτασε στο 0-2. Ο Ελ Χατζ έκλεψε στο κέντρο, έκανε απίθανη κούρσα, “πάτησε” περιοχή και πλάσαρε εύστοχα.

Η Σεν Ζιλουάζ είχε καλή παρουσία και στο δεύτερο μέρος, με την Αϊντχόφεν, όμως, να έχει μεγάλη στιγμή στο 55′ για τη μείωση του σκορ. Μετά από γύρισμα από δεξιά, ο Σαϊμπάρι αστόχησε εκ επαφής σε κενό τέρμα!

Τελικά, οι Βέλγοι είχαν ένα ακόμα γκολ στο ματς. Στο 81′ και μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ροντρίγκες πήρε την κεφαλιά και ο Μακ Άλιστερ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3. Το τελικό 1-3 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, από το τέρμα του Φαν Μπόμελ.

Την επόμενη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Άρσεναλ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, η Αθλέτικ Μπιλμάο θα παίξει στην έδρα της Ντόρτμουντ, η Αϊντχόφεν θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ στο Λεβερκούζεν και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ θα φιλοξενήσει τη Νιούκαστλ.