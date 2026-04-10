Champions League: Φαβορί η Ισπανία για το δεύτερο έξτρα εισιτήριο της επόμενης σεζόν

Η Αγγλία έχει καταφέρει να εξασφαλίσει ήδη το έξτρα εισιτήριο για το Champions League της επόμενης σεζόν και αυτό σημαίνει ότι και η πέμπτη ομάδα της Premier League θα αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τη σεζόν 2026/27, κάτι που πιθανότατα θα γίνει και στην περίπτωση της Ισπανία.

Η Ισπανία έχει συγκεντρώσει 20.906 και είναι πάνω από τη Γερμανία, που έχει 20.285 και έχει το πάνω χέρι στη μάχη του έξτρα εισιτηρίου για το επόμενο Champions League.

Η Γερμανία μπορεί να κάνει την ανατροπή, καθώς η Μπάγερν είναι κοντά στους «4» της διοργάνωσης, αφού κέρδισε τη Ρεάλ στον πρώτο προημιτελικό. Επίσης, η Φράιμπουργκ διέλυσε τη Θέλτα και αναζοπύρωσε τις ελπίδες των Γερμανών για την ανατροπή σχετικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Η Ισπανία θα έχει σίγουρα μία εκπρόσωπο στα ημιτελικά του Champions League, αφού Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο παίζουν αντίπαλες στον προημιτελικό, με τους ροχιμπλάνκος να έχουν το προβάδισμα. Η Μπέτις συνεχίζει στο Europa League και η Ράγιο Βαγεκάνο στο Conference κερδίζοντας 3-0 την ΑΕΚ στον προημιτελικό της Μαδρίτης.

Για την Γερμανία συνεχίζει επίσης η Μάιντς στο Conference League, που κέρδισε 2-0 το Στρασβούργο εντός έδρας.

To Secure an Extra Champions League spot:



England –

Spain – 68%



Germany – 29%

Portugal – 3%



Top 2 nations will secure an extra Champions League spots!



(% per @LukaszBoz) pic.twitter.com/yAS1qFFxoQ — Football Rankings (@FootRankings) April 10, 2026

Η μάχη ανάμεσα στις δύο χώρες για το δεύτερο έξτρα εισιτήριο θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν με την Ισπανία να έχει 68% πιθανότητες να το κερδίσει και τη Γερμανία 29%. Η Πορτογαλία έχει 3% και θέλει μεγάλα θαύματα για να γίνει η ομάδα που θα πάρει παραπάνω εισιτήριο.