Champions League: Η Άρσεναλ κράτησε το απόλυτο, μεγάλη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Άρσεναλ παρέμεινε η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμών στη φετινή League Phase του Champions League. Οι “κανονιέρηδες’ πέρασαν με 3-0 από την έδρα της Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη και έκαναν το 6/6! Την ίδια στιγμή, στο πιο “λαμπερό” ματς της βραδιάς, η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε μεγάλη νίκη στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, με την εκτέλεση πέναλτι του Χάαλαντ να “υπογράφει” την ανατροπή των “πολιτών”.

Σε άλλα ματς, η Γιουβέντους δυσκολεύτηκε μέσα στο Τορίνο από την Πάφο, αλλά κατάφερε να “λυγίσει” με 2-0 την κυπριακή ομάδα. Δεύτερη σερί νίκη για τη Μπενφίκα (2-0 τη Νάπολι), με την ομάδα του Παυλίδη να απέχει ένα βαθμό από τις θέσεις που οδηγούν στα playoffs του Championsd League. Μεγάλο ματς στο Λεβερκούζεν, με τη Νιούκαστλ να φτάνει στην ανατροπή του σκορ και την Μπάγερ να παίρνει τελικά το βαθμό (2-2), πριν έρθει να αντιμετωπίσει στο “Καραϊσκάκης” τον Ολυμπιακό.

Απώλεια βαθμών για Ντόρτμουντ και Παρί Σεν Ζερμέν, με τους Βεστφαλούς να φέρνουν 2-2 εντός έδρας με την Μπόντο-Γκλιμτ και τους Γάλλους να μένουν στο 0-0 στην έδρα της Μπιλμπάο.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε δυνατά στο ματς, στο 2′ ο διαιτητής Τουρπέν έδειξε πέναλτι, για ανατροπή του Βινίσιους, αλλά το VAR έδειξε φάουλ στα όρια της μεγάλης περιοχής. Η Μάντσεστερ Σίτι έδειξε μεγάλο πρόβλημα στο να βγει επικίνδυνα στην επίθεση. Οι “μερένγκες” επιβεβαίωσαν την κακή τους εικόνα, φτάνοντας στο 1-0 στο 28′. Ο Μπέλινγκχαμ έδωσε δεξιά στον Ροντρίγκο κι εκείνος με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα “δίχτυα” των “πολιτών”, σημειώνοντας το πρώτο του φετινό γκολ.

Η Μάντσεστερ Σίτι άρχισε να γίνεται πιο επικίνδυνη στη συνέχεια και έφτασε στην ανατροπή του σκορ, πριν βγει το πρώτο μέρος. Στο 35′ ο Κουρτουά απέκρουσε την κεφαλιά του Γκβάρντιολ, ο Ο’Ράιλι πήρε το ριμπάουντ και με προβολή έκανε το 1-1. Στο 40′ ο Ρούντιγκερ ανέτρεψε το Χάαλαντ, το VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση, ο Τυρπέν έδωσε πέναλτι και ο Νορβηγός έφτιαξε το 1-2 του πρώτου μέρους. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Κουρτουά είχε διπλή μεγάλη επέμβαση, κρατώντας το σκορ σε αυτό το επίπεδο.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε τρελό ρυθμό, με τις δυο ομάδες να δημιουργούν φάσεις στις αντίπαλες εστίες. Από τα μέσα της επανάληψης και μετά, η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε… φουλ επίθεση, για να φτάσει στην ισοφάριση, αφήνοντας κενά στην αμυντική της γραμμή. Τις στιγμές που χρειάστηκε, ο Κουρτουά έκανε σημαντικές επεμβάσεις.

Μπριζ – Άρσεναλ 0-3

Η Άρσεναλ πλησίασε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα τη μεγάλη περιοχή της Κλαμπ Μπριζ και πίεσε για το γκολ. Στο 20′ οι “κανονιέρηδες” είχαν δοκάρι με κοντινό πλασέ του Ινκαπιέ. Το 0-1 ήρθε τελικά στο 25′ και έγινε με τρομερό τρόπο. Ο Μαντουέκε πήρε την μπάλα λίγο κάτω από τη σέντρα και δεξιά, συνέκλινε, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα.

Η Κάμπ Μπριζ ανέβασε.. στροφές στη συνέχεια και είχε κάποια καλά σουτ προς την εστία των Λονδρέζων. Ο Χρήστος Τζόλης είχε ένα καλό σουτ στο 43, με τον Ράγια να το πιάνει. Το ίδιο έγινε και ε την προσπάθεια του Στάνκοβιτς στο 44′.

Με την έναρξη της επανάληψης (47′) η Άρσεναλ έφτασε στο 0-2, με τον Μαντουέκε να σημειώνει το δεύτερό του γκολ στο ματς. Λίγα λεπτά μετά (56′) ο Μαρτινέλι έπιασε εκπληκτικό πλασέ εκτός μεγάλης περιοχής και στην ουσία “κλείδωσε” το “τρίποντο” των φιλοξενούμενων.

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Η Ντόρτμουντ είχε ξεκάθαρη υπεροχή κόντρα στην Μπόντο-Γκλιμτ, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει άμεσα σε μια “μεγάλη” ευκαιρία. Το γκολ ήρθε δυο λεπτά πριν τη συμπλήρωση του 20λεπτου. Οι γηπεδούχοι έφυγαν στην κόντρα, ο Σίλβα άνοιξε όμορφα αριστερά στον Μπραντ κι εκείνος με διαγώνιο σουτ έγραψε το 1-0. Οι Νορβηγοί πήγαν στα αποδυτήρια, έχοντας φέρει το ματς στα ίσα, με τον Αλεεσάμι να κάνει το 1-1 με κεφαλιά.

Στο 51′ η Ντόρτμουντ πήρε… κεφάλι στο σκορ. Ο Γιαν Κόουτο σέντραρε από δεξιά και ο Μπάιερ πήρε την κεφαλιά, ο Χάικιν απέκρουσε και ο Μπραντ από κοντά έκανε το 2-1. Η Μπόντο-Γκλιμτ όμως δεν… παράτησε το ματς και στο 76′ έφερε και πάλι το ματς στα ίσα. Το σουτ του Εβιέν κόντραρε, η μπάλα στρώθηκε στον Χάουγκε κι εκείνος από το πέναλτι πλάσαρε εύστοχα για το 2-2.

Γιουβέντους – Πάφος 2-0

Η Γιουβέντους ήταν κακή στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης με την Πάφο να έχει μάλιστα και αρκετές χαμένες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, κυρίως από εκτελέσεις κόρνερ. Οι Ιταλοί στο δεύτερο μέρος έδειξαν καλύτερη εικόνα και στο 67′ ο ΜακΚένι πέτυχε το γκολ που είχε ανάγκη η ομάδα του. Ο Ντέιβιντ στο 73′ βρέθηκε απέναντι από τον Μιχαήλ και τον νίκησε για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Μπενφίκα – Νάπολι 2-0

Η Μπενφίκα καθάρισε από νωρίς την αναμέτρηση κόντρα στη Νάπολι, με τον Ρίος να ανοίγει το σκορ στο 20′, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ιβάνοβιτς. Η ομάδα του Μουρίνιο στο 49′ με τον Μπαρέιρο έριξε το τελειωτικό χτύπημα στη Νάπολι. Ο παίκτης από το Λουξεμβούργο πήρε την τελική πάσα του Ρίος, ο οποίος από εκτελεστής έγινε δημιουργός στο δεύτερο γκολ των Πορτογάλων. Ο Παυλίδης πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 76′.

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες στο «Σαν Μαμές», όμως δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα με αποτέλεσμα να μείνει στο 0-0 κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και να χάσει την ευκαιρία να φτάσει την Μπάγερν Μονάχου στην δεύτερη θέση της League Phase της διοργάνωσης. Το παιχνίδι στο Μπιλμπάο ήταν «τρελό» και πολύ εύκολα θα μπορούσαν και οι δύο ομάδες να έχουν πετύχει πάνω από ένα γκολ.

Λεβερκούζεν – Νιουκάστλ 2-2

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν άνοιξε το σκορ με το αυτογκόλ του Μπρούνο Γκιμαράες στο 13′, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα, αφού ο Γκόρντον από το σημείου του πέναλτι δε λάθεψε και ισοφάρισε σε 1-1 την αναμέτρηση. Ο Μάιλι ανέτρεψε το σκορ και έβαλε μπροστά τη Νιουκάστλ με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Γκόρντον στο 74′. Ο Γκριμάλντο στο 88′ έφερε το παιχνίδι στα ίσα νικώντας τον Ράμσντεϊλ στο τετ α τετ και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη.

Εντυπωσιακά “διπλά”

Στα ματς που προηγήθηκαν, ο Άγιαξ πήρε την πρώτη του νίκη -και πρώτους του βαθμούς- στη φετινή League Phase του Champions League, επικρατώντας εκτός έδρας της Καραμπάγκ με 4-2. Την ίδια στιγμή, στην Ισπανία, η Κοπεγχάγη πέρασε με 3-2 από την έδρα της Βιγιαρεάλ.

