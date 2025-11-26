Champions League: Η Άρσεναλ μόνη πρώτη και απόλυτη, βαριά ήττα για Λίβερπουλ από Αϊντχόφεν στο Άνφιλντ

Μια μεγάλη αλλαγή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Champions League έφερε η ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής. Η Άρσεναλ είναι πλέον η μόνη ομάδα που έφτασε στο 5/5, νικώντας την Μπάγερν Μονάχου στο Λονδίνο, την ώρα που η Ίντερ έβλεπε το σερί της να “σπάει” στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης (ήττα με 2-1).

Το πιο ηχηρό αποτέλεσμα της βραδιάς στο Champions League το είχαμε στο “Άνφιλντ”, με την Λίβερπουλ να χάνει με το βαρύ 4-1 από την Αϊντχόφεν! Την ίδια στιγμή, εντυπωσιακή νίκη πέτυχαν οι Παρί Σεν Ζερμέν (5-3 κόντρα στην Τότεναμ), Αταλάντα (3-0 στην έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης) και Σπόρτινγκ Λισαβόνας (3-0 την Κλαμπ Μπριζ στην Πορτογαλία).

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου 3-1

Η Άρσεναλ είχε το.. πάνω χέρι κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και στο 22′ κατάφερε να ανοίξει το σκορ με κεφαλιά του Τίμπερ. Οι Βαυαροί “απάντησαν” πριν βγει το πρώτο μέρος. Στο 32′ ο Κίμιχ σήκωσε υπέροχα για τον Γκνάμπρι, εκείνος έκανε με τη μία το γύρισμα από δεξιά και ο Καρλ πλάσαρε από κοντά για το 1-1.

Η Άρσεναλ πίεσε στην επανάληψη και έφτασε στη νίκη με γκολ στο 70′. Ο Καλαφιόρι σέντραρε από αριστερά και ο Μαντουέκε με σουτ από το πέναλτι έγραψε το 2-1. Οι πανηγυρισμοί στο Λονδίνο κόπασαν για λίγο. η ομάδα του Αρτέτα έφτασε στο 3-1 με το γκολ του Μαρτινέλι.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Η Ίντερ μπήκε δυνατά στο ματς και πριν τη συμπλήρωση 5 λεπτών αγώνα είχε δυο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες με τον Ντιμάρκο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν όμως αυτή που λίγο μετά έφτασε στο 1-0, με κοντινό πλασέ του Άλβαρες (φάση που εξετάστηκε για χέρι). Το σκορ άλλαξε στην επανάληψη, με τους “νερατζούρι” να κάνουν το 1-1 με όμορφο πλασέ του Ζιελίνσκι. Οι “ροχιμπλάνκος” όμως έφτασαν στη νίκη, με τον Χιμένες να σκοράρει στο 90+3′ για το 2-1.

Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν 1-4

Η Αϊντχόφεν κατάφερε να σοκάρει τη Λίβερπουλ στο 5′. Ο Φαν Ντάικ έκανε χέρι και πέναλτι και ο Πέρισιτς ανέλαβε την εκτέλεσή του για το 0-1. Τέσσερα λεπτά μετά, όμως, οι “ρεντς” έφτασαν στο 1-1. Ο Κοβάρ απέκρουσε το σουτ του Χάκπο αλλά ο Σομποσλάι με νέο πλασέ από το πέναλτι έφερε το ματς στα ίσα. Λίγο μετά την έναρξη της επανάληψης (56′) η Αϊντχόφεν πήρε και πάλι προβάδισμα στο σκορ. Ο Ζούνιορ έκανε φοβερή ενέργεια και μαγική μπαλιά και ο Τιλ από κοντά πλάσαρε για το 1-2. Η τραγική βραδιά των “ρεντς” στο Άνφιλντ συνεχίστηκε. Το όμορφο συρτό σουτ του Ντριούς στο 73′ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 1-3.

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ 5-3

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η ομάδα που είχε τον έλεγχο του αγώνα, έχασε ευκαιρίες, αλλά η Τότεναμ έφτασε στο γκολ., με τον Ριτσάρλισον να κάνει το 0-1 στο 35′. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια, έχοντας ισοφαρίσει στο 45′ με σουτάρα του Βιτίνια. Στο δεύτερο ημίχρονο, τα γκολ έπεσαν… βροχή.

Ο Κόλο Μουανί έδωσε στο 50′ και πάλι το προβάδισμα στην Τότεναμ (1-2) για να ακολουθήσει το απίστευτο “πάρτι” της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν τρία γκολ, με τους Βιτίνια (53′), Ρουίς (59′) και Πάτσο (65′) να ανεβάσουν το δείκτη του σκορ στο 4-2. Ακολούθησε ένα ακόμα γκολ του Κόλο Μουανί (72′) για να έρθει η εκτέλεση πέναλτι του Βιτίνια στο 77′ για το χατ-τρικ του Πορτογάλου και το τελικό 5-3.

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ 3-0

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατάφερε να πάρει… προβάδισμα νίκης στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Κλαμπ Μπριζ. Στο 24′ ο Κατάμο έκανε φοβερή ενέργεια και σουτ από δεξιά, ο Γιάκερς απέκρουσε αλλά ο Κέντα “έγραψε” το 1-0. Επτά λεπτά μετά, ο Κατάμο έβγαλε μαγική κάθετη στον Σουάρες κι εκείνος πλάσαρε υπέροχα τον Γιάκερς για το 2-0. Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε από τον Τρινκάο στο 70′.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα 0-3

Ένα “εκρηκτικό” πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό που έφερε τη νίκη της Αταλάντα στην έδρα της Άιντραχτ Φρανσκούρτης. Με όμορφο πλασέ στο 60′ ο Λουκάν άνοιξε το σκορ, ενώ στο 62′ είχε την ασίστ για το 0-2 του Έντερσον.

Στο 65′ η Αταλάντα “έκρυψε” την μπάλα, ο Τζαπακόστα σέντραρε από αριστερά και ο Σκαμάκα σημάδεψε το δοκάρι αλλά ο Ντε Κετελάρε πήρε το “ριμπάουντ” και πλάσαρε για το 0-3.

Στα ματς που άνοιξαν το πρόγραμμα της ημέρας, η Κοπεγχάγη νίκησε με 3-2 την Αλμάτι Καϊράτ και ο η Πάφος έφερε εντός έδρας 2-2 με την Μονακό, με αυτογκόλ στο 88′.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τετάρτης (26.11.2025)

Κοπεγχάγη – Καϊράτ 3-2

Πάφος – Μονακό 2-2

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα 0-3

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου 3-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν 1-4

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ 5-3

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ 3-0

Τα αποτελέσματα στα ματς της Τρίτης (25.11.2025)

Μάντσεστερ Σίτι – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2

Μαρσέιγ – Νιουκάστλ 2-1

Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 4-0

Νάπολι – Καραμπάγκ 2-0

Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 3-0

Άγιαξ – Μπενφίκα 0-2

Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1

Η βαθμολογία του Champions League

Άρσεναλ 5 (14-1) 15

Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12

Μπάγερν Μονάχου 5 (15-6) 12

Ίντερ 5 (12-3) 12

Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12

Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10

Τσέλσι 5 (12-6) 10

Σπόρτινγκ 5 (11-5) 10

Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

Αταλάντα 5 (6-5) 10

Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

Ατλέτικο Μαδρίτης 5 (12-10) 9

Λίβερπουλ 5 (10-8) 9

Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9

Αϊντχόφεν 5 (13-8) 8

Τότεναμ 5 (10-7) 8

Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8

Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7

Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

Νάπολι 5 (6-9) 7

Μαρσέιγ 5 (8-6) 6

Γιουβέντους 5 (10-10) 6

Μονακό 5 (6-8) 6

Πάφος 5 (4-7) 6

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6

Μπριζ 5 (8-13) 4

Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4

Άιντραχτ 5 (7-14) 4

Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4

Μπενφίκα 5 (4-8) 3

Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3

Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

Ολυμπιακός 5 (5-13) 2

Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1

Καϊράτ Αλμάτι 5 (4-14) 1

Άγιαξ 5 (1-16) 0