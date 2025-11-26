Champions League: Η Πάφος ισοφάρισε στο 88′ με αυτογκόλ – Νέα ήττα για την Καϊράτ πριν τον Ολυμπιακό

Η Μονακό έφτασε κοντά στη νίκη, στην έδρα της Πάφου, αλλά στο 88 ο Σαλισού πέτυχε αυτογκόλ και διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και έδωσε έναν ακόμα πολύτιμο βαθμό στην κυπριακή ομάδα, στη League Phase του Champions League (έφτασε τους 6). Απ’ την άλλη, η Κοπεγχάγη πέτυχε την πρώτη της νίκη σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, επικρατώντας 3-2 της Καϊράτ Αλμάτι, στο ματς για την 5η αγωνιστική.

Η ομάδα από το Καζακστάν παρέμεινε έτσι με 1 βαθμό μετά από 4 αγωνιστικές στη League Phase του Champions League, μια αγωνιστική πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Πάφος – Μονακό 2-2

Η Μονακό μπήκε καλύτερα στο ματς και στο 8′ άνοιξε το σκορ. Ο Ακλιούς έστρωσε στον Μιναμίνο κι εκείνος με πλασέ από δεξιά έγραψε το 0-1. Η Πάφος προσπάθησε να αντιδράσει. Στο 14′ ο Άντερσον επιχείρησε το πλασέ εκτός περιοχής, η μπάλα όμως σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Τέσσερα λεπτά μετά, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 1-1, με την τρομερή κεφαλιά του Νταβίντ Λουίς, μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Η Μονακό δεν άργησε να δώσει την “απάντησή” της (26′), έχοντας… βοήθεια! Ο Μιχαήλ έκανε τραγικό λάθος, πάσαρε στον Μπαλογκάν κι εκείνος πλάσαρε από κοντά για το 1-2. Το ματς είχε γρήγορο ρυθμό στην επανάληψη, με την Πάφο να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 53′, με τον πορτιέρε της Μονακό να βγάζει δύσκολα σουτ του Άντερσον.

Η Πάφος είχε καλύτερη εικόνα στην επανάληψη και πίεσε για την ισοφάριση, αλλά η Μονακό έδειξε να αντέχει. Τελικά, το 2-2 των γηπεδούχων ήρθε στο 89΄ με αυτογκόλ του Σαλισού, αφού η κεφαλιά του Σούνιτς έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Κοπεγχάγη – Καϊράτ 3-2

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, η Κοπεγχάγη είχε καλύτερη παρουσία από την Καϊράτ και όσο περνούσαν τα λεπτά, έκλεισε τους φιλοξενούμενους στα καρέ τους, χάνοντας και ευκαιρίες, κυρίως με κάποιες καλές κεφαλιές. Η πίεση των γηπεδούχων έφερε αποτέλεσμα στο 25′ με τον Ντάντασον να κάνει το 1-0.

Με την έναρξη της επανάληψης (53′), οι δυο ομάδες “άγγιξαν” το γκολ. Το σουτ του Κσαμπουλάτ της Καϊράτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην κόντρα ο Αναρμπέκοβ είπε όχι εντυπωσιακά σε σουτ του Σουζούκι. Τελικά, στο 59′ οι γηπεδούχοι έφτασαν σε δεύτερο γκολ. Ο διαιτητής είδε φάση για πιθανό πέναλτι και μέσω του onfield review είδε χέρι και έστησε την μπάλα στα 11 βήματα. Ο Λάρσον ήταν εύστοχος και έκανε το 2-0.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 3-0 με όμορφο σουτ του Ρόμπερτ, για να έρθει στο 81′ ο Σατπάγεφ, να εκμεταλλευτεί το λάθος του Κοτάρσκι και να μειώσει σε 3-1. Το τελικό 3-2 ήρθε από τον Μπάιμπεκ στο 90′.

Την επόμενη (6η) αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Καϊράτ Αλμάτι θα παίξει με τον Ολυμπιακό στην Αστάνα, η Κοπεγχάγη θα παίξει στην έδρα της Βιγιαρεάλ, η Πάγος έχει δύσκολη “αποστολή” στο Τορίνο με την Γιουβέντους, ενώ η Μονακό θα υποδεχθεί την Γαλατάσαραϊ.