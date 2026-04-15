Champions League: Η δεύτερη τιτανομαχία Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης και η αντίδραση της Άρσεναλ

Η φάση των προημιτελικών του Champions League ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης (15/4/2026), με τις αναμετρήσεις Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η Μπάγερν Μονάχου είναι το φαβορί για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League, όπου την περιμένει η Παρί Σεν Ζερμέν. Με προίκα το 2-1 του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη, οι Βαυαροί θα επιχειρήσουν να υπερασπιστούν το προβάδισμα που έχουν και να κλείσουν θέση στους “4” της διοργάνωσης.

Είναι ενδιαφέρον ότι, κάθε φορά που η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγερν έχουν αναμετρηθεί στα προημιτελικά (1988, 2002 και 2017), η Ρεάλ Μαδρίτης έχει προκριθεί στα ημιτελικά.

Για να δούμε αν οι επτάψυχοι Μαδριλένοι θα κάνουν την υπέρβαση και θα αποκλείσουν τους φορμαρισμένους Γερμανούς που σαρώνουν τα πάντα στον δρόμο τους.

Ψάχνει αντίδραση Άρσεναλ

Έχοντας αρχίσει να… γλιστράει τώρα προς το τέλος της σεζόν, η Άρσεναλ καλείται να υπερασπιστεί στο Λονδίνο, απέναντι στην Σπόρτινγκ, ελπίδες, προσδοκίες και τη νίκη (1-0) που πέτυχε στη Λισαβόνα.

Η ήττα στον τελικό του League Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι, ο απροσδόκητος αποκλεισμός στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας από τη Σαουθάμπτον της Championship (Β΄ κατηγορίας) με 2-1 και η πρόσφατη ήττα (1-2) από την Μπόρνμουθ έχουν δημιουργήσει μία δυσάρεστη ατμόσφαιρα στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα που ψάχνει αντίδραση και πρόκριση στα ημιτελικά, όπου την περιμένει η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Να σημειωθεί ότι καμία από τις δύο δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Champions League.

Άρσεναλ και Σπόρτινγκ αναμετρήθηκαν την περασμένη σεζόν στη φάση των ομίλων και οι «κανονιέρηδες» του Αρτέτα νίκησαν τα «λιοντάρια» (1-5). Όμως οι Πορτογάλοι θα έχουν ως οδηγό το 2023, όταν, στο Europa League τότε, που συναντήθηκαν σε διπλούς αγώνες ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η Σπόρτινγκ απέκλεισε την Άρσεναλ στη ρεβάνς στο «Έμιρατς Στέιντιουμ» (1-2).