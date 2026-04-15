Έκρηξη Ραφίνια μετά τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα: «Μας έκλεψαν»

Η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League, παρότι ήταν ανώτερη από την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του Μετροπολιτάνο, με τον Ραφίνια να εξαπολύει επίθεση κατά της διαιτησίας.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, ωστόσο έκανε λόγο για ξεκάθαρη αδικία σε βάρος των Καταλανών, οι οποίοι αγωνίστηκαν με 10 παίκτες και στα δύο παιχνίδια των προημιτελικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν ένα κλεμμένο παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ραφίνια, τονίζοντας πως τα λάθη της διαιτησίας δεν μπορούν να δικαιολογηθούν: «Το να γίνει ένα λάθος είναι ανθρώπινο. Αλλά να συμβαίνει ξανά στο δεύτερο ματς; Παίξαμε πολύ καλά, όμως αυτή η πρόκριση μας αφαιρέθηκε».

Ο Βραζιλιάνος άσος στάθηκε στην ανοχή που έδειξε ο ρέφερι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. «Η διαιτησία είχε πολλά προβλήματα. Η Ατλέτικο έκανε τόσα φάουλ και δεν είδε ούτε μία κίτρινη κάρτα. Θέλω πραγματικά να καταλάβω γιατί φοβήθηκε να αφήσει τη Μπαρτσελόνα να περάσει».

Με συνολικό σκορ 3-2, η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας.