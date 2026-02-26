Champions League: Η ημέρα και η ώρα της κλήρωσης για τους «16» της διοργάνωσης

Τα playoffs του Champions League ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (25.02.2026) και οι οκτώ ομάδες που ξεπέρασαν τη συγκεκριμένη νοκ-άουτ φάση θα “ανταμώσουν” με τις οκτώ πρώτες της League Phase της διοργάνωσης.

Την Παρασκευή (27.02.2026) στις 13:00 οι 16 αυτές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους σε αυτό τον γύρο του Champions League, όπως και το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της Βουδαπέστης, στην “Πούσκας Αρένα”.

Οι αναμετρήσεις που θα προκύψουν θα διεξαχθούν στις 10-11 Μαρτίου και εν συνεχεία οι ρεβάνς θα λάβουν χώρα στις 17 με 18 του ίδιου μήνα.

Οι οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας από τη League Phase της διοργάνωσης: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα,, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι

Οι οκτώ ομάδες από τα playoffs: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Αταλάντα, Νιούκαστλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπόντο/Γκλιμτ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Γαλατάσαραϊ

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των «16»

Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν

Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι

Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Γαλατάσαραϊ ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Κλήρωση φάσης των «16», προημιτελικών, ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)