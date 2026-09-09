Champions League: Η Λίβερπουλ νίκησε 2-1 με ανατροπή την Ατλέτικο, πεντάρα της Παρί στη Σλόβαν – Η βαθμολογία της League Phase

Η Λίβερπουλ έκανε τη νίκη (2-1) της βραδιάς στο Champions League, καθώς πήρε το τρίποντο με ανατροπή ενάντια στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε πάρτι στο Παρίσι κόντρα στην αδύναμη Σλόβαν Μπρατισλάβας και πανηγύρισε τη νίκη με 6-1.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ακολούθησε το παράδειγμα των Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν και κέρδισε 3-1 τη Γαλατασαράι, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς. Ο Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός στο ματς και αγωνίστηκε για 85′, ενώ ο Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 74′, χωρίς να έχει συμμετοχή σε κάποιο τέρμα.

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Η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση των 2/3 της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League βρίσκεται στην 12η θέση μετά τη νίκη που έκανε επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση.

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1: Σπουδαία νίκη με ανατροπή για τους «κόκκινους»

Ο Γιορέντε πάγωσε το Άνφιλντ στο 17′ με ωραίο πλασέ σε τετ α τετ με τον Άλισον, μετά από ασίστ του Άλβαρες και ανάγκασε τη Λίβερπουλ να ανεβάσει ρυθμούς για να κάνει την ανατροπή.

Οι «κόκκινοι» είχαν απάντηση στο 40′ με τον Σομποζλάι για την ισοφάριση σε 1-1, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Ο ΜακΆλιστερ στο 50′ με κεραυνό έξω από τη μεγάλη περιοχή έκανε την ανατροπή για την ομάδα του και «υπέγραψε» το πρώτο τρίποντο της ομάδας του Ιραόλα στη φετινή League Phase.

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Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1: Γαλλική παράσταση και άνετο τρίποντο με χατ τρικ του Φεράν Τόρες

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν βρήκε καμία αντίσταση από την Σλόβαν Μπρατισλάβας από την αρχή του αγώνα και ο Ντεμπελέ στο 17′ άνοιξε το σκορ, ενώ έξι λεπτά αργότερα διπλασίασε και τα δικά του αλλά και τα τέρματα της ομάδας του με κοντινή κεφαλιά.

Ο Φεράν Τόρες έκανε το 3-0 στο 31′ για να στείλει την ομάδα του άνετη στα αποδυτήρια. Ο Ισπανός βρήκε ακόμα δύο γκολ στο 47 και το 57′ για να κάνει το πρώτο του γαλλικό χατ τρικ και να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευρωπαϊκή πορεία του με τους Παριζιάνους.

Ο Καμαρά μείωσε σε 5-1 στο 58′ και ο Ρουίθ στο 87′ διαμόρφωσε το τελικό 6-1.

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι 3-1: Νίκη με ανατροπή με βασικό τον Βαγιαννίδη και αναπληρωματικό τον Ιωαννίδη

Η Γαλατά άνοιξε το σκορ στο 5′ με αυτογκόλ του Ινάσιο και έβαλε σε μπελάδες τους Πορτογάλους. Ο Κατάμο έφερε στα ίσα το ματς στο 27′, με το ματς να πηγαίνει με αυτό το σκορ στην ανάπαυλα.

Ο Σουάρες ανέτρεψε το σκορ στο 57′ για την Σπόρτινγκ από την άσπρη βούλα, ενώ ο Σαλαζάρ με γκολάρα «καθάρισε» το πρώτο τρίποντο της ομάδας του στη League Phase.

Η βαθμολογία

Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1) Μπαρτσελόνα 3 (5-1) Στουτγκάρδη 3 (3-1) Σπόρτινγκ 3 (3-1) Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0) Μπέτις 3 (3-2) Ντόρτμουντ 3 (3-2) Άστον Βίλα 3 (3-2) Λίβερπουλ 3 (2-1) Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1) Άρσεναλ 3 (1-0) ΑΕΚ 3 (1-0) Μπάγερν 0 (0-0) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0 (0-0) Λειψία 0 (0-0) Ρόμα 0 (0-0) Φενέρμπαχτσε 0 (0-0) Αϊντχόφεν 0 (0-0) Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 (0-0) Κόμο 0 (0-0) Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-0) Σλάβια Πράγας 0 (0-0) Λανς 0 (0-0) Σαμπάχ 0 (0-0) Βιγιαρεάλ 0 (2-3) Λιλ 0 (2-3) Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3) Ίντερ 0 (1-2) Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2) Νάπολι 0 (0-1) ΛΑΣΚ 0 (0-1) Βίκινγκ 0 (1-3) Γαλατασαράι 0 (1-3) Πόρτο 0 (0-2) Φέγενορντ 0 (1-5) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6)

Τα αποτελέσματα

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0

Κλαμπ Μπρίζ – Άστον Βίλα 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Λιλ – Μπέτις 2-3

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1

Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1

Νάπολι – Άρσεναλ 0-1

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1

Σπόρτινγκ – Γαλατάσαραϊ 3-1

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου