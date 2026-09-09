Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο νέος προπονητής των Πειραιωτών

Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να πιάσει δουλειά άμεσα και να δώσει το παρών στην προπόνηση της Πέμπτης
Ο Αλγουαθίλ
Ο Αλγουαθίλ στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ/ (AP Photo/Dave Thompson)
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Ο Ολυμπιακός μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε έτοιμο το διάδοχο του Ισπανού προπονητή, ο οποίος θα είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα.

Ο Αλγκουαθίλ αναμένεται να βρεθεί αύριο (10/09/26) στην προπόνηση του Ολυμπιακού για να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και να φέρει έναν νέο αέρα στους ερυθρόλευκους.

Ο Βάσκος προπονητής είναι συνυφασμένος με την Ρεάλ Σοσιεδάδ, καθώς έχει περάσει από την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν και ως παίκτης και ως προπονητής. Έχει κατακτήσει μάλιστα και το Κύπελλο Ισπανίας τη σεζόν 2019/10.

Στον πάγκο της Σοσιεδάδ έκατσε από το 2018 έως το 2025 και υπηρέτησε την ομάδα σε 339 ματς. Στη συνέχεια δούλεψε για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας για λογαριασμό της Αλ Σαμπάμπ, από την οποία αποχώρησε το Φεβρουάριο του 2026.

Από τότε δεν έχει προπονήσει, καθώς περίμενε τη κατάλληλη ευκαιρία, η οποία είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού.

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