Ιμανόλ Αλγκουαθίλ: Ο Βάσκος μετρ της τακτικής στον Ολυμπιακό για να τον κάνει όσο απολαυστική έκανε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ

Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να προχωρήσει με έναν άλλο Βάσκο, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που έχει διαφορετικό ποδοσφαιρικό αποτύπωμα από τον πρώην ερυθρόλευκο προπονητή.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ σε μία από τις μεγάλες ομάδες των τελευταίων χρόνων στην Ισπανία και αυτό το έκανε δουλεύοντας για χρόνια στον οργανισμό, κάτι που σίγουρα στον Ολυμπιακό δεν θα έχει την ευκαιρία να κάνει, μιας και ο χρόνος για να φανούν τα αποτελέσματα δεν είναι πολύς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βάσκος υπήρξε ποδοσφαιριστής της Σοσιεδάδ, στη συνέχεια δούλεψε στις ακαδημίες και από το Δεκέμβριο του 2018 έως το καλοκαίρι του 2025 εργάστηκε ως πρώτος προπονητής σε 330 επίσημα ματς και είχε απολογισμό 153 νίκες, 82 ισοπαλίες και 95 ήττες.

Ο Αλγκουαθίλ έφερε στο Σαν Σεμπαστιάν το Κύπελλο μετά από 34 χρόνια

Ο Βάσκος προπονητής τον Απρίλιο του 2021 έζησε την σπουδαιότερη στιγμή του στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν νίκησε 1-0 στον αναβληθέντα τελικό της σεζόν 2019/20 του Copa del Rey την Αθλέτικ Μπιλμπάο και έφερε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο στην πόλη μετά το 1987 και προφανώς λατρεύτηκε σα θεός.

Η Σοσιεδάδ του Αλγκουαθίλ δεν έμεινε εκεί, καθώς δημιούργησε μία σταθερή παρουσία στο ευρωπαϊκό στερέωμα, με αποκορύφωμα την επιστροφή στο Champions League, μετά την τέταρτη θέση στη La Liga τη σεζόν 2022/23.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια περίοδο έφτασε τις 100 νίκες στον πάγκο του συλλόγου που λάτρεψε και τον λάτρεψε.

Ο τρόπος παιχνιδιού του Βάσκου προπονητή

Ο Αλγκουαθίλ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι μένει σταθερός σε ένα σύστημα. Καθώς το 4-1-4-1 ή το 4-3-3 κατά τη διάρκεια ακόμα και μίας αναμέτρησης μπορεί να μετατραπεί σε 4-2-3-1 ή ακόμα και σε 4-2-2-2.

Αυτό που αρέσει στον Βάσκο είναι η ομάδα του να επιβάλει το παιχνίδι της και να προσπαθεί να ανοίξει το γήπεδο.

Όταν οι ομάδες του Αλγκουαθίλ χάνουν την μπάλα το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι θέλει από τους παίκτες του να πιέσουν στο χώρο με ένταση και κοντινές αποστάσεις για να καταφέρουν να επανακτήσουν άμεσα την μπάλα και να απειλήσουν την αντίπαλη περιοχή.

Του αρέσει η ανάλυση των αντιπάλων και είναι πολύ καλός στην προετοιμασία της κάθε αναμέτρησης διαβάζοντας καλά τί του δίνει η εκάστοτε ομάδα που θα κοντραριστεί.

Ο Ισπανός έχει εισπράξει αποθεωτικά σχόλια από σπουδαίους αντίπαλους προπονητές

Ζοσέ Μουρίνιο: «Είναι δύσκολο να βρεις αδυναμίες στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο Ιμανόλ είναι ένας πολύ καλός προπονητής και προετοιμάζει εξαιρετικά την ομάδα του. Εκτός από την ποιότητα που έχουν, είναι επίσης ικανοί να αλλάζουν συστήματα από το ένα ματς στο άλλο, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα».

Λουίς Ενρίκε: «Τι σπουδαία ομάδα, τι ωραίος τρόπος να τους ανταγωνίζεσαι. Είναι υπέροχοι. Θα σας πως κάτι: Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι η ισπανική ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, δίχως αμφιβολία. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αξίζει συγχαρητήρια».

Ντιέγκο Σιμεόνε: «Εχει κάνει τεράστια και εντυπωσιακή δουλειά από τότε που ανέλαβε τη Σοσιεδάδ. Εχει ξεκάθαρα ορίσει την ταυτότητα της ομάδας και είναι ευχαρίστηση να τους βλέπεις να παίζουν».