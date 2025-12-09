Champions League: Η Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε στις νίκες με «τριάρα» στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Βρέθηκε να χάνει κόντρα στη ροή του αγώνα από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά η Μπάγερν Μονάχου έφερε… τούμπα το ματς μέσα στην έδρα της και επικράτησε με 3-1, επιστρέφοντας έτσι στα “τρίποντα” στη League Phase του Champions League, μετά την ήττα που γνώρισε την προηγούμενη αγωνιστική από την Άρσεναλ. Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης πέρασαν σαν αλλαγή στο ματς.

Η Μπάγερν Μονάχου είχε μια ξεκάθαρη υπεροχή στο ματς κόντρα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Οι Βαυαροί ήταν μονίμως στην επίθεση και οι Πορτογάλοι σε θέση άμυνας. Μόλις στο 5′ οι γηπεδούχοι έστειλαν την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με τον Καρλ, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, για οφσάιντ του Γκνάμπρι στην αρχή της φάσης.

Η Σπόρτινγκ βγήκε ελάχιστες φορές στην επίθεση. Στο 28′ ο Κατάμο έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Τα λίγο έλειψε να πετύχει αυτογκόλ, με τον Νόιερ έχει σωτήρια παρέμβαση. Τέσσερα λεπτά νωρίτερα, ο Ρουί Σίλβα των φιλοξενούμενων έδιωξε με το ένα χέρι το πλασέ του Γκνάμπρι.

Στις κορυφαίες φάσεις για γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ο Χάρι Κέιν έπιασε στο 37′ το πλασέ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι της ομάδας της Λισαβόνας. Στο 44′ ο Καρλ έκανε απίθανο σόλο, έπιασε το σουτ έξω από τη μικρή περιοχή της Μπάγερν, αλλά είδε τον Ρουί Σίλβα να διώχνει ενστικτωδώς.

Η Μπάγερν είχε τον έλεγχο του αγώνα και στην επανάληψη. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, όμως, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έφτασε στο 0-1. Ο Σιμόες έκανε όμορφη ενέργεια και γύρισμα από αριστερά και ο Κίμιχ άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ!

Μέσα σε τέσσερα λεπτά, οι Βαυαροί έφεραν… Τούμπα το ματς. Στο 65′ και μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Γκνάμπρι έφερε -με κοντινό πλασέ- το ματς στα ίσα, για να έρθει στο 69′ ο Καρλ και να κάνει το 2-1, με σουτ από πλάγια θέση. Η Μπάγερν δεν σταμάτησε εκεί και στο 77′ έφτασε στο 3-1 με τον Τα.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προσπάθησε στα τελευταία λεπτά να γίνει πιο ανταγωνιστική, πέρασε στο 80′ Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη. Ο Έλληνας μπακ είχε την ασίστ σε μια φάση για γκολ της πορτογαλικής ομάδας στο 83′.

Την επόμενη αγωνιστική (7η) της League Phase του Champions League, η Μπάγερν Μονάχου θα υποδεχθεί την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα φιλοξενήσει την Παρί Σεν Ζερμέν.